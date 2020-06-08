Собянин объявил об отмене режима самоизоляции в Москве. Полное видео

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В Китае выпустили ценные бумаги с использованием блокчейна на $17 млрд

Экс-министр юстиции Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса

Минтранс назвал две задачи перед возобновлением полетов за рубеж

Страны ОПЕК+ продлили ограничения на добычу. Что будет с ценами на нефть

Собянин назвал дату начала работы салонов красоты в Москве

График снятия ограничений в Москве. Главное

Самоизоляция: почему не надо требовать от себя достижений

Федун выступил за постепенное снятие ограничений посещаемости стадионов

Фитнес-клубы и бассейны откроются в Москве с 23 июня

Врач «Локомотива» сообщил об ошибочном тесте игрока клуба на коронавирус

Собянин попросил соблюдать «режим самосохранения» при снятии ограничений

Chanel провел свой показ в онлайне: как это было

Кьелл Нордстрем о Пандемии и человеческой истории

Бинджвотчинг, флексить и кринж: как понять молодежный сленг