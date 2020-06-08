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Лента новостей
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 68,31
(-0,32)
Quote, 13:45
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 77,19
(-0,78)
Quote, 13:45
В Китае выпустили ценные бумаги с использованием блокчейна на $17 млрд
Крипто, 15:24
Экс-министр юстиции Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса
Политика, 15:20
Минтранс назвал две задачи перед возобновлением полетов за рубеж
Общество, 15:20
www.adv.rbc.ru
Страны ОПЕК+ продлили ограничения на добычу. Что будет с ценами на нефть
Quote, 15:19
Собянин назвал дату начала работы салонов красоты в Москве
Общество, 15:18
График снятия ограничений в Москве. Главное
Общество, 15:18
Самоизоляция: почему не надо требовать от себя достижений
Совместный проект, 15:16
Федун выступил за постепенное снятие ограничений посещаемости стадионов
Спорт, 15:15
Фитнес-клубы и бассейны откроются в Москве с 23 июня
Спорт, 15:15
Врач «Локомотива» сообщил об ошибочном тесте игрока клуба на коронавирус
Спорт, 15:12
Собянин попросил соблюдать «режим самосохранения» при снятии ограничений
Общество, 15:09
Chanel провел свой показ в онлайне: как это было
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Кьелл Нордстрем о Пандемии и человеческой истории
Футурология, 15:00
Бинджвотчинг, флексить и кринж: как понять молодежный сленг
Совместный проект, 14:47
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Общество
,
08 июн, 14:18
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Собянин объявил об отмене режима самоизоляции в Москве. Полное видео
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с обращением к жителям Москвы, в котором объявил об отмене самоизоляции и пропусков в столице с 9 июня
Теги:
Сергей Собянин
, коронавирус
, Москва
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