Власти Москвы объяснили медленный темп введения ограничений из-за COVID

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Запас прочности в медицинской системе Москвы позволяет вводить новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции медленными темпами. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает «РИА Новости».

«У нас есть большой задел прочности, прочности медицинской системы, сформированный запас коечного фонда, который позволяет нам вводить ограничения более медленными темпами, и они носят мягкий характер», — отметил он.

В Москве с конца сентября начался рост заболеваемости коронавирусом, в связи с чем столичные власти начали вводить новые ограничения. Так, компании перевели на удаленную работу не менее 30% сотрудников, школьников отправили на двухнедельные каникулы — с 5 по 18 октября. Социальные карты для школьников и пенсионеров временно заблокировали — до 18 октября и 28 октября соответственно.