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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы объяснили медленный темп введения ограничений из-за COVID

Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Запас прочности в медицинской системе Москвы позволяет вводить новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции медленными темпами. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает «РИА Новости».

«У нас есть большой задел прочности, прочности медицинской системы, сформированный запас коечного фонда, который позволяет нам вводить ограничения более медленными темпами, и они носят мягкий характер», — отметил он.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В Москве с конца сентября начался рост заболеваемости коронавирусом, в связи с чем столичные власти начали вводить новые ограничения. Так, компании перевели на удаленную работу не менее 30% сотрудников, школьников отправили на двухнедельные каникулы — с 5 по 18 октября. Социальные карты для школьников и пенсионеров временно заблокировали — до 18 октября и 28 октября соответственно.

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В середине октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что ученики 6–11-х классов с 19 октября начнут заниматься в дистанционном формате. Департамент транспорта Москвы сообщил, что пассажиров перестанут пускать в общественный транспорт без масок и перчаток. Также в столице начала действовать система чек-инов в ночных заведениях, которая предполагает, что посетители перед тем, как зайти внутрь, должны зарегистрироваться по номеру телефона.

По данным московских властей, в столице с коронавирусом госпитализировано около 10 тыс. человек, в реанимации и на ИВЛ находятся около 1 тыс. пациентов. В связи с ростом числа новых случаев коронавируса и госпитализаций в Москве развернули около 15 тыс. специализированных коек для больных COVID-19. С 19 октября были открыты резервные корпуса на ВДНХ и в АТЦ «Москва».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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