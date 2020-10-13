Пандемия коронавируса , 13 окт, 16:35
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В Минздраве заявили о занятости 90% коечного фонда для больных COVID-19
В России коечный фонд для больных коронавирусом загружен почти на 90%. Об этом заявил замминистра здравоохранения России Олег Гриднев на международной научно-практической конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» на площадке РАНХиГС.
«На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90%, — сказал он.
При этом он подчеркнул, что 20% коечного фонда занимают больные, у которых заболевание протекает в легкой форме.
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