В Минздраве заявили о занятости 90% коечного фонда для больных COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России коечный фонд для больных коронавирусом загружен почти на 90%. Об этом заявил замминистра здравоохранения России Олег Гриднев на международной научно-практической конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» на площадке РАНХиГС.

«На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90%, — сказал он.

При этом он подчеркнул, что 20% коечного фонда занимают больные, у которых заболевание протекает в легкой форме.

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