В Москве заработал сайт для регистрации в ночных клубах из-за COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти Москвы запустили сайт checkin.mos.ru, необходимый для регистрации посетителей ночных клубов и других заведений, работающих с 0:00 до 06:00.

С 19 октября в столице начинает действовать система чек-инов, которая предполагает, что всем посетителям ночных развлекательных заведений перед тем, как зайти внутрь, нужно будет зарегистрироваться по номеру телефона.

Согласно решению столичных властей, каждое такое заведение обязано разместить при входе или на сайте QR-код, а также текст с информацией для регистрации. Посетитель должен просканировать QR-код, после чего у него открывается сайт сервиса. В новом окне он вводит свой номер телефона и подтверждает его с помощью СМС-уведомления, пользователь также может авторизоваться через учетную запись сайта mos.ru.