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В Москве заработал сайт для регистрации в ночных клубах из-за COVID-19

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти Москвы запустили сайт checkin.mos.ru, необходимый для регистрации посетителей ночных клубов и других заведений, работающих с 0:00 до 06:00.

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С 19 октября в столице начинает действовать система чек-инов, которая предполагает, что всем посетителям ночных развлекательных заведений перед тем, как зайти внутрь, нужно будет зарегистрироваться по номеру телефона.

Согласно решению столичных властей, каждое такое заведение обязано разместить при входе или на сайте QR-код, а также текст с информацией для регистрации. Посетитель должен просканировать QR-код, после чего у него открывается сайт сервиса. В новом окне он вводит свой номер телефона и подтверждает его с помощью СМС-уведомления, пользователь также может авторизоваться через учетную запись сайта mos.ru.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Систему QR-кодов ввели в столице для противодействия распространению коронавируса. Если у одного из посетителей заведения позже выявится COVID-19, всех, кто был с ним в одном заведении, оповестят об этом и предложат оперативно пройти тест.

Как заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, на первом этапе система будет распространена примерно на 500 заведений. По его словам, в случае успеха систему также могут распространить на работу салонов красоты и непродовольственной розницы.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Столичные власти также предупреждали, что развлекательные заведения, которые не будут выполнять требования, могут получить штрафы. Их сумма составит от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Как пояснял мэр Москвы Сергей Собянин, систему QR-кодов предложили ввести сами владельцы заведений, опасаясь того, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в стране их предприятия могут закрыть.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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