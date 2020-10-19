Собянин назвал число госпитализированных с COVID-19 в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Около 10 тыс. жителей столицы госпитализированы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«На койках находятся около 10 тыс. человек, в реанимации и на ИВЛ — около 1000», — написал глава города. Он также отметил, что сейчас Москва находится на первом месте по заболеваемости в России.

В связи с этим в городе развернуто около 15 тыс. специализированных коек для больных COVID-19. С 19 октября были открыты резервные корпуса на ВДНХ и в АТЦ «Москва». По словам мэра, они обеспечивают запас свободных мест в 50%.

На прошлой неделе глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что загруженность выделенного для пациентов с коронавирусом коечного фонда выросла до 90%: из 182 тыс. мест заняты 162 тыс.