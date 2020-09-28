Роспотребнадзор назвал темпы роста индекса распространения COVID в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В столице показатель скорости распространения коронавирусной инфекции увеличился в три раза за три недели. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководителя московского управления Роспотребнадзора Елену Андрееву.

«Летом мы были в состоянии, когда этот индекс был 0,25–0,3, то есть практически не было рисков от заражения друг от друга. А сейчас за последние три недели индекс вырос в три раза», — сказала она.

Андреева пояснила, что индекс распространения применяется в отношении воздушно-капельных инфекций. Он показывает, сколько человек может заразить один инфицированный.

Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в Москве выявлено более 2 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, что составляет примерно четверть всех случаев, зафиксированных в России.