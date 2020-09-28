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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор назвал темпы роста индекса распространения COVID в Москве

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В столице показатель скорости распространения коронавирусной инфекции увеличился в три раза за три недели. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководителя московского управления Роспотребнадзора Елену Андрееву.

«Летом мы были в состоянии, когда этот индекс был 0,25–0,3, то есть практически не было рисков от заражения друг от друга. А сейчас за последние три недели индекс вырос в три раза», — сказала она.

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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Андреева пояснила, что индекс распространения применяется в отношении воздушно-капельных инфекций. Он показывает, сколько человек может заразить один инфицированный.

Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в Москве выявлено более 2 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, что составляет примерно четверть всех случаев, зафиксированных в России.

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Фото:Владимир Мельников / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ухудшении эпидемиологической ситуации в городе. Он заявил, что в столице наблюдается заметный рост не только выявляемости, но и случаев госпитализации с COVID-19. Ранее мэр попросил граждан старше 65 лет не покидать дома без острой необходимости, по возможности перевести работу организаций в удаленный формат, а также напомнил об обязательности соблюдения масочного режима в общественных местах.

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Глава города также отметил, что параллельно с распространением коронавируса в Москве с начала сентября в несколько раз увеличилось число заболевших гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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