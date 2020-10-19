РФПИ пообещал в декабре поставить вакцину от СOVID-19 в Латинскую Америку

Фото: sputnikvaccine.com

Поставки российской вакцины «Спутник V» против коронавируса в страны Латинской Америки могут начаться в декабре. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе вебинара по сотрудничеству со странами Латинской Америки. Его трансляция велась в Fаcеbook фонда.

«Уже в декабре мы сможем начать поставку в Латинскую Америку», — сказал Дмитриев, отметив, что к этому месяцу уже будут производиться «десятки миллионов доз вакцины».

Кроме того, Дмитриев сообщил, что РФПИ подписал соглашения на поставки российской вакцины в Аргентину и Перу.

В октябре о начале испытаний вакцины «Спутник V» сообщил белорусский Минздрав. Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой начались испытания препарата. РФПИ занимался финансированием исследования вакцины в Белоруссии.