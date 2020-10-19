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РФПИ пообещал в декабре поставить вакцину от СOVID-19 в Латинскую Америку

Фото:sputnikvaccine.com
Фото: sputnikvaccine.com

Поставки российской вакцины «Спутник V» против коронавируса в страны Латинской Америки могут начаться в декабре. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе вебинара по сотрудничеству со странами Латинской Америки. Его трансляция велась в Fаcеbook фонда.

«Уже в декабре мы сможем начать поставку в Латинскую Америку», — сказал Дмитриев, отметив, что к этому месяцу уже будут производиться «десятки миллионов доз вакцины».

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Кирилл Дмитриев

Кроме того, Дмитриев сообщил, что РФПИ подписал соглашения на поставки российской вакцины в Аргентину и Перу.

В октябре о начале испытаний вакцины «Спутник V» сообщил белорусский Минздрав. Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой начались испытания препарата. РФПИ занимался финансированием исследования вакцины в Белоруссии.

В фонде также сообщали о поставках первой партии вакцины в Венесуэлу. В клинических испытаниях там должны принять участие 2 тыс. человек. Кроме того, РФПИ получил разрешение на проведение исследования препарата в ОАЭ, а также договорился поставить 25 млн доз вакцины в Египет и Непал и 35 млн доз — в Узбекистан.

Вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Препарат разработал НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава. Сейчас он проходит третий этап клинических испытаний. Первая партия вакцины уже была выпущена в гражданский оборот в начале сентября. Ранее, 16 октября, начались испытания препарата на добровольцах старше 60 лет.

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