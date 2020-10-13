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Глава РФПИ назвал противоречивыми обвинения Запада против «Спутника V»

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Обвинения Запада в отношении российской вакцины от коронавируса «Спутник V» каждый раз противоречат друг другу. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN.

Отвечая на вопрос, оказывалось ли какое-либо политическое давление на разработчиков вакцины, он отметил, что если оно и оказывалось, то со стороны западных стран, чтобы навредить российскому препарату.

«Удивительно, что Запад, вместо того чтобы бороться с COVID, борется с российской вакциной, выступая с обвинениями», — указал Дмитриев.

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Фото:Marco Bello / Reuters

По его словам, сначала была информация о том, что все российские миллиардеры сделали прививки, а теперь российскую сторону упрекают в том, что «людей к этому принуждают».

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Россия объявила о регистрации первой в стране и мире вакцины от коронавирусной инфекции в середине августа. Препарат, получивший название «Спутник V», был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

США встретили скептически появление российской вакцины. Главный инфекционист Энтони Фаучи заявлял, что если Соединенные Штаты хотели бы «рискнуть и причинить боль множеству людей» или дать им то, что не помогает, то «могли бы начать делать это, знаете ли, на следующей неделе». Фаучи сообщил, что в США разрабатывают «полдюжины или больше вакцин».

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