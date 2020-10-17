Главы МИД Армении и Азербайджана заявили о важности соблюдения перемирия

Переговоры между Лавровым, Мнацаканяном и Байрамовым о ситуации в Нагорном Карабахе начались 9 октября и продлились около 11 часов. В результате был заключен договор о премии с 11:00 мск 10 октября. Однако с наступлением указанного времени страны снова обвинили друг друга в нарушении перемирия, и бои на линии соприкосновения продолжились.

Тогда Лавров выступил с предложением отправить в зону конфликта военных наблюдателей из России. Он пояснил, что во время переговоров стороны обсудили возможный ввод миротворцев, чтобы обеспечить соблюдение перемирия.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда государства также обвинили друг друга в нарушении перемирия и ввели военное положение. С обеих сторон поступают сообщения о погибших и раненых среди мирного населения.