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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Главы МИД Армении и Азербайджана заявили о важности соблюдения перемирия

Фото:Reuters
Фото: Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

«Обсуждалась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта», — говорится в сообщении.

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В ходе разговора Лавров отметил актуальность заявления президентов России, США и Франции по ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе. Тогда Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон призвали Баку и Ереван прекратить военные действия.

В свою очередь главы дипведомств Армении и Азербайджана подчеркнули необходимость соблюдать режим прекращения огня, о котором министры договорились в ходе московских переговоров 10 октября.

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Переговоры между Лавровым, Мнацаканяном и Байрамовым о ситуации в Нагорном Карабахе начались 9 октября и продлились около 11 часов. В результате был заключен договор о премии с 11:00 мск 10 октября. Однако с наступлением указанного времени страны снова обвинили друг друга в нарушении перемирия, и бои на линии соприкосновения продолжились.

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Фото:Михаил Метцель / ТАСС Фото:Михаил Метцель / ТАСС Фото:Михаил Метцель / ТАСС Фото:Михаил Метцель / ТАСС Фото:МИД РФ / ТАСС Фото:МИД РФ / ТАСС Фото:МИД РФ / ТАСС Фото:МИД РФ / ТАСС
Журналисты и сотрудники ДПС у Дома приемов МИД РФ (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Тогда Лавров выступил с предложением отправить в зону конфликта военных наблюдателей из России. Он пояснил, что во время переговоров стороны обсудили возможный ввод миротворцев, чтобы обеспечить соблюдение перемирия.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда государства также обвинили друг друга в нарушении перемирия и ввели военное положение. С обеих сторон поступают сообщения о погибших и раненых среди мирного населения.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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