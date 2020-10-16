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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Нагорном Карабахе

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Одной из тем для обсуждения стал конфликт между Арменией и Азербайджаном в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Участники совещания обменялись мнениями о текущем положении в конфликте вокруг Нагорного Карабаха», — сказал Песков, не уточнив позиции участников совещания.

В совещании приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров6 заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Собвеза Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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