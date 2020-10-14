Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 77,29 (+0,26) Инвестиции, 13 окт, 13:16
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 91,07 (+0,07) Инвестиции, 13 окт, 13:16
Армения ответила на идею Азербайджана по Карабаху фразой «есть реалии» Политика, 00:00 Глава МИД Армении — РБК: «Мы не можем давать команды Нагорному Карабаху» Политика, 00:00 Качество жизни: что предлагает наука РБК и Bayer, 13 окт, 23:59 Россия сообщила о готовящейся провокации боевиков в Сирии Политика, 13 окт, 23:55 Минздрав Украины назвал условия для закупки российской вакцины от COVID Общество, 13 окт, 23:34 В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом Общество, 13 окт, 23:34 Армении сообщила о боях в Нагорном Карабахе в течение дня Политика, 13 окт, 23:25 Люди и атомы: как работают с ядерными технологиями каждый день «РБК Стиль» и «Росатом», 13 окт, 23:15 ЕС призвал Лаврова к расследованию по Навальному и напомнил о санкциях Политика, 13 окт, 23:00 В Софии неизвестные осквернили памятник Советской армии Политика, 13 окт, 22:58 Мосгорсуд освободил экс-владельца «Югры» Хотина из-под домашнего ареста Политика, 13 окт, 22:51 Госдеп заявил о стремлении России и КНР влиять на США через лоббистов Политика, 13 окт, 22:45 США предложили России «по-джентльменски» заморозить ядерные арсеналы Политика, 13 окт, 22:39 Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецептам врачей Общество, 13 окт, 22:37
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Глава МИД Армении — РБК: «Мы не можем давать команды Нагорному Карабаху»

В Москве со вторым за неделю визитом побывал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. В интервью РБК он рассказал о ситуации в Нагорном Карабахе, подробностях переговоров о прекращении огня и роли Турции в конфликте
Зограб Мнацаканян
Зограб Мнацаканян (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

О соблюдении режима прекращения огня

«Ситуация очень шаткая. С утра [10 октября] возобновились широкомасштабные военные действия, в основном на южном направлении. Была попытка проникновения диверсионной группы в сторону города Гадрут в Нагорном Карабахе, 200 человек примерно его атаковали. По Джебраильскому направлению они (Азербайджан. — РБК) бросали вперед большие силы, старались хоть чего-то достичь. И все время не прекращались удары по городам, в частности Степанакерту. Бомбежки продолжались до утра, в воскресенье все это продолжилось. Обстреливают и сегодня [в понедельник] в течение всего дня».

«Если подвести итог, ситуация с прекращением огня очень неоднозначна, но ни в коем случае нельзя терять эту возможность. Первый шаг — прекращение огня в гуманитарных целях. После долгой кропотливой работы, вовлеченности сопредседателей Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, вовлеченности непосредственно президента России (это огромнейший труд с его стороны — провести работу с двумя сторонами, премьер-министром Армении и президентом Азербайджана) мы при посредничестве Сергея Викторовича [Лаврова] смогли достичь этого (прекращения огня. — РБК). Терять это очень опасно. Идут консультации и с Красным Крестом, и с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, и с личным представителем действующего председателя ОБСЕ. Необходимо укреплять режим перемирия, не допускать возобновления боевых действий. И в этом смысле верификационный механизм остается крайне важным».

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

О дальнейших шагах и верификации

«Я сейчас буду очень осторожен, потому что важно этого достичь. Да, обсуждается процесс установления верификационных механизмов по поддержанию режима прекращения боевых действий в рамках сопредседательства ОБСЕ. В этом контексте Россия, со своей стороны, тоже играет очень полезную роль. И Армения, и Нагорный Карабах выступали и выступают за установление верификационных механизмов, но уже многие годы мы сталкиваемся с нежеланием Азербайджана идти на установление каких-либо механизмов по укреплению режима перемирия».

О ситуации в Джебраильском районе

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: дешевая стратегия. Как дискаунтер Lidl завоевал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

«Говорить о контроле чего-либо сегодня неуместно. Был прорыв позиций сил обороны Нагорного Карабаха, предпринимаются действия по нейтрализации какого-либо успеха противной стороны, силы обороны отбрасывают противника. Идет позиционирование. Противник за две недели использовал всю свою мощь — авиацию, тяжелую артиллерию, танки, пехоту, беспилотники, при прямой и безоговорочной поддержке Турции, со стороны которой идут поставка военного оборудования и техники, F-16, командование, воздушное управление. К тому же наличие боевиков-террористов из Сирии, Ливии полностью меняет контекст [конфликта]. Но за эти две недели Арцах (другое название непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). — РБК) показал, что означает оборона и что означает защищать свою жизнь, свой дом, свою землю, свою семью и свою историческую родину».

О переговорах 9–10 октября в Москве

«Переговоры касались очень сложных и очень чувствительных вопросов. Было очень много пунктов в различных вариациях: какой объем вопросов мы сможем очертить, в какой очередности можем предпринять шаги. Потребовалось 11 часов, для того чтобы прийти к этим четырем пунктам, которые выразились в совместном заявлении. И здесь, я вам скажу, очень важную роль сыграл Сергей Викторович Лавров. Думаю, правильнее на этом этапе воздержаться от комментирования деталей. Для меня сейчас важнее достичь результата. Есть вопросы, в которых мы абсолютно не согласны с азербайджанской стороной, но самое главное, чтобы мы все с полной ответственностью подходили к этому вопросу, с ответственностью перед нашими народами».

О чем договорились в Москве

Переговоры министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России начались во второй половине дня 9 октября, закончились около трех часов ночи 10 октября. Стороны договорились по следующим четырем пунктам.

  • С 12:00 по местному времени 10 октября должен был быть прекращен огонь в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста.
  • Стороны должны согласовать дополнительные параметры режима прекращения огня.
  • Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) должны приступить к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.
  • Подтверждается неизменность формата переговорного процесса.

О неучастии Нагорного Карабаха в переговорном процессе

«Невозможно исключить из процесса Нагорный Карабах, потому что вопрос касается именно Нагорного Карабаха, он касается его населения, которое имеет свою избранную власть. Как бы их ни называли в азербайджанской пропаганде, есть реалии. И это, кстати, признается всеми — и сопредседателями, и сторонами: Карабах имеет свое слово. То, что Карабах не сидит за столом, не означает, что мы, со своей стороны, не работаем с его представителями. Но если кто-то предполагает, что мы звоним в Карабах и даем команды налево и направо, то он абсолютно не представляет реалий Армении, Нагорного Карабаха, нашей жизни и наших взаимоотношений. Мы не можем давать команды Нагорному Карабаху, но мы можем с ним работать. Невозможно представить ситуацию, когда мы в Ереване можем что-то решить, о чем-то договориться и положить это на стол без согласия Нагорного Карабаха. В пропаганде Азербайджана вопрос вовлечения Нагорного Карабаха стал таким острым, потому что для них очень важно показать, что это «армяно-азербайджанский конфликт», где Карабаха вообще не существует. Но реалии — они другие».

Последствия обстрелов в Степанакерте
Последствия обстрелов в Степанакерте (Фото: Reuters)

О роли Турции

«Сегодня мы имеем ситуацию, когда предполагается — хотя даже трудно понять, как это может вообще быть, — что в процессе урегулирования способна какую-то роль играть Турция. Да, Турция уже играет активную роль в регионе. Но она выражается в экспорте дестабилизационной агрессивной политики на Южном Кавказе, в агрессивной односторонней поддержке Азербайджана, внедрении боевиков-террористов в регион. Нам такое активное участие абсолютно не нужно, мы его абсолютно не можем принимать или тем более приветствовать».

Президент Азербайджана предложил включить Турцию в переговоры по Карабаху
Политика
Ильхам Алиев

О признании независимости НКР

«Если вы говорите о международном сообществе, то признание независимости Нагорного Карабаха — важная мера обеспечения его безопасности. Решение вопроса Нагорного Карабаха в нашем видении — в первую очередь обеспечение длительной, стабильной и прочной безопасности, экзистенциальной физической безопасности наших соотечественников там. В этом вопросе Ереван рассчитывает на поддержку и активное участие международного сообщества. Сегодня мы имеем очень тяжелую ситуацию, когда фактически Азербайджан идет по пути разрешения [территориального спора] военным путем, когда они фактически применили не только угрозу силы, но и непосредственно силу и нанесли большой удар по процессу мирного урегулирования. Для безопасности Нагорного Карабаха будет сделано все. Признание независимости Нагорного Карабаха со стороны международного сообщества является важным шагом, важным инструментом, мерой обеспечения безопасности».

О дальнейших шагах по урегулированию конфликта

«Мы всегда были абсолютно последовательны в том, что решение возможно только через мирное урегулирование. То, что сегодня происходит, конечно же, очень большой удар по мирному процессу. Но я думаю, что у нас достаточно уверенности в силах и достаточная поддержка мирового сообщества, для того чтобы требовать, настаивать на мирном урегулировании».

Зограб Мнацаканян родился 20 марта 1966 года в Ереване. В 1990 году окончил МГИМО. С 1991 года работает в системе МИД Армении. Возглавлял департаменты Европы и внешних связей, был послом в Швейцарии, Совете Европы, постоянным представителем Армении в ООН. С 2018 года занимает пост министра иностранных дел Армении.

Автор
Александр Атасунцев
Армения Нагорный Карабах война переговоры
Материалы по теме
Алиев обвинил Пашиняна в решении нанести удар по городу Гянджа
Политика
Интервью Пашиняна РБК о Карабахе и гарантиях России. Полное видео
Политика
Алиев — РБК: «У России есть масса инструментов, чтобы убедить Армению»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter