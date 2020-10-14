О дальнейших шагах и верификации

«Я сейчас буду очень осторожен, потому что важно этого достичь. Да, обсуждается процесс установления верификационных механизмов по поддержанию режима прекращения боевых действий в рамках сопредседательства ОБСЕ. В этом контексте Россия, со своей стороны, тоже играет очень полезную роль. И Армения, и Нагорный Карабах выступали и выступают за установление верификационных механизмов, но уже многие годы мы сталкиваемся с нежеланием Азербайджана идти на установление каких-либо механизмов по укреплению режима перемирия».

О ситуации в Джебраильском районе

«Говорить о контроле чего-либо сегодня неуместно. Был прорыв позиций сил обороны Нагорного Карабаха, предпринимаются действия по нейтрализации какого-либо успеха противной стороны, силы обороны отбрасывают противника. Идет позиционирование. Противник за две недели использовал всю свою мощь — авиацию, тяжелую артиллерию, танки, пехоту, беспилотники, при прямой и безоговорочной поддержке Турции, со стороны которой идут поставка военного оборудования и техники, F-16, командование, воздушное управление. К тому же наличие боевиков-террористов из Сирии, Ливии полностью меняет контекст [конфликта]. Но за эти две недели Арцах (другое название непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). — РБК) показал, что означает оборона и что означает защищать свою жизнь, свой дом, свою землю, свою семью и свою историческую родину».

О переговорах 9–10 октября в Москве

«Переговоры касались очень сложных и очень чувствительных вопросов. Было очень много пунктов в различных вариациях: какой объем вопросов мы сможем очертить, в какой очередности можем предпринять шаги. Потребовалось 11 часов, для того чтобы прийти к этим четырем пунктам, которые выразились в совместном заявлении. И здесь, я вам скажу, очень важную роль сыграл Сергей Викторович Лавров. Думаю, правильнее на этом этапе воздержаться от комментирования деталей. Для меня сейчас важнее достичь результата. Есть вопросы, в которых мы абсолютно не согласны с азербайджанской стороной, но самое главное, чтобы мы все с полной ответственностью подходили к этому вопросу, с ответственностью перед нашими народами».

О чем договорились в Москве



Переговоры министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России начались во второй половине дня 9 октября, закончились около трех часов ночи 10 октября. Стороны договорились по следующим четырем пунктам. С 12:00 по местному времени 10 октября должен был быть прекращен огонь в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста.

Стороны должны согласовать дополнительные параметры режима прекращения огня.

Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) должны приступить к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.

Подтверждается неизменность формата переговорного процесса.

О неучастии Нагорного Карабаха в переговорном процессе

«Невозможно исключить из процесса Нагорный Карабах, потому что вопрос касается именно Нагорного Карабаха, он касается его населения, которое имеет свою избранную власть. Как бы их ни называли в азербайджанской пропаганде, есть реалии. И это, кстати, признается всеми — и сопредседателями, и сторонами: Карабах имеет свое слово. То, что Карабах не сидит за столом, не означает, что мы, со своей стороны, не работаем с его представителями. Но если кто-то предполагает, что мы звоним в Карабах и даем команды налево и направо, то он абсолютно не представляет реалий Армении, Нагорного Карабаха, нашей жизни и наших взаимоотношений. Мы не можем давать команды Нагорному Карабаху, но мы можем с ним работать. Невозможно представить ситуацию, когда мы в Ереване можем что-то решить, о чем-то договориться и положить это на стол без согласия Нагорного Карабаха. В пропаганде Азербайджана вопрос вовлечения Нагорного Карабаха стал таким острым, потому что для них очень важно показать, что это «армяно-азербайджанский конфликт», где Карабаха вообще не существует. Но реалии — они другие».

Последствия обстрелов в Степанакерте (Фото: Reuters)

О роли Турции

«Сегодня мы имеем ситуацию, когда предполагается — хотя даже трудно понять, как это может вообще быть, — что в процессе урегулирования способна какую-то роль играть Турция. Да, Турция уже играет активную роль в регионе. Но она выражается в экспорте дестабилизационной агрессивной политики на Южном Кавказе, в агрессивной односторонней поддержке Азербайджана, внедрении боевиков-террористов в регион. Нам такое активное участие абсолютно не нужно, мы его абсолютно не можем принимать или тем более приветствовать».

О признании независимости НКР

«Если вы говорите о международном сообществе, то признание независимости Нагорного Карабаха — важная мера обеспечения его безопасности. Решение вопроса Нагорного Карабаха в нашем видении — в первую очередь обеспечение длительной, стабильной и прочной безопасности, экзистенциальной физической безопасности наших соотечественников там. В этом вопросе Ереван рассчитывает на поддержку и активное участие международного сообщества. Сегодня мы имеем очень тяжелую ситуацию, когда фактически Азербайджан идет по пути разрешения [территориального спора] военным путем, когда они фактически применили не только угрозу силы, но и непосредственно силу и нанесли большой удар по процессу мирного урегулирования. Для безопасности Нагорного Карабаха будет сделано все. Признание независимости Нагорного Карабаха со стороны международного сообщества является важным шагом, важным инструментом, мерой обеспечения безопасности».

О дальнейших шагах по урегулированию конфликта

«Мы всегда были абсолютно последовательны в том, что решение возможно только через мирное урегулирование. То, что сегодня происходит, конечно же, очень большой удар по мирному процессу. Но я думаю, что у нас достаточно уверенности в силах и достаточная поддержка мирового сообщества, для того чтобы требовать, настаивать на мирном урегулировании».