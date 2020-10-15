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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев и Пашинян обозначили «красные линии» по Нагорному Карабаху

Никол Пашинян и Ильхам Алиев
Никол Пашинян и Ильхам Алиев (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Власти Азербайджана не пойдут ни при каких условиях на признание независимости Нагорного Карабаха, здесь для Баку проходит «красная линия», об этом в интервью «РИА Новости» сказал президент страны Ильхам Алиев.

«Ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена, ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха», — сказал Алиев. По его словам, в будущем на территории региона должны мирно жить и сосуществовать армянская и азербайджанская общины.

В свою очередь, премьер Армении Никол Пашинян в разговоре с «РИА Новости» также обозначил свою «красную черту». По его словам, Армения никогда не поступится правом на самоопределение.

«Право на самоопределение Нагорного Карабаха — это для нас черта, «красная черта», за которую мы не можем перешагнуть», — сказал он.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Ранее Пашинян не исключал признания независимости Нагорного Карабаха. Он говорил, что этот вопрос есть в повестке правительства, но его необходимо обсуждать всему народу Армении. Алиев заявлял, что не верит в то, что кто-то решится признать независимость Нагорно-Карабахской республики. «В этом случае мы тотчас разорвем с этой страной все дипломатические отношения», — сказал он.

Активные боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Баку заявлял, что перемирие наступит только после вывода из региона всех армянских военных. Ереван потребовал ухода Турции с Южного Кавказа. Именно она, по мнению Армении, помогает Азербайджану в силовых действиях. Баку и Анкара это отрицают.

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9 октября при посредничестве России прошли 11-часовые переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении. Стороны договорились о перемирии, однако заявили о его несоблюдении в первые минуты после официального начала. 15 октября были вновь обстреляны окрестности Степанакерта, столицы Нагорного Карабаха. Здесь взорвалось около восьми снарядов. Предыдущий обстрел фиксировали 11 октября.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Нагорный Карабах Армения Никол Пашинян Азербайджан Ильхам Алиев
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