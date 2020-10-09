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Макрон обсудил ситуацию в Карабахе с Алиевым и Пашиняном

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон (Фото: Reuters)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор по поводу конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

«Главы государств обсудили ситуацию вокруг армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта», — сказано в сообщении.

Как сообщается на сайте премьера Армении Никола Пашиняна, он также провел переговоры с Макроном. «Пашинян проинформировал собеседника о продолжающихся боевых действиях в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении. Армянский премьер также подчеркнул важность реализации права Карабаха на самоопределение. Французский лидер в свою очередь подчеркнул важность установления режима прекращения огня.

Ранее агентство AFP со ссылкой на представителя президента Франции сообщило, что стороны конфликта из-за Нагорного Карабаха могут заключить перемирие в пятницу или субботу.

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Франция вместе с Россией и США является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая возглавляет процесс поиска урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе мирным путем.

Последний телефонный разговор между лидерами Франции и Азербайджана прошел 3 октября. Тогда Макрон призвал к скорейшему возобновлению режима прекращения огня и переговорам. До этого французский лидер также поговорил с Пашиняном.

8 октября президент России Владимир Путин призвал стороны прекратить бои, чтобы обменяться телами погибших и пленных. Также в Москву для консультаций по этому поводу пригласили армянского и азербайджанского министров иностранных дел.

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История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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