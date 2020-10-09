Макрон обсудил ситуацию в Карабахе с Алиевым и Пашиняном

Эммануэль Макрон (Фото: Reuters)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор по поводу конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

«Главы государств обсудили ситуацию вокруг армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта», — сказано в сообщении.

Как сообщается на сайте премьера Армении Никола Пашиняна, он также провел переговоры с Макроном. «Пашинян проинформировал собеседника о продолжающихся боевых действиях в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении. Армянский премьер также подчеркнул важность реализации права Карабаха на самоопределение. Французский лидер в свою очередь подчеркнул важность установления режима прекращения огня.

Ранее агентство AFP со ссылкой на представителя президента Франции сообщило, что стороны конфликта из-за Нагорного Карабаха могут заключить перемирие в пятницу или субботу.

Франция вместе с Россией и США является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая возглавляет процесс поиска урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе мирным путем.