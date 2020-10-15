Окрестности Степанакерта обстреляли впервые за несколько дней

В Минобороны Армении сообщили, что на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут бои. «На юге идут тяжелые и упорные бои», — написал в Facebook представитель ведомства Арцрун Ованнисян.

Бои между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха возобновились в конце сентября. Стороны обвинили друг друга в наступлении и провокациях и ввели военное положение. С того времени столицу Карабаха неоднократно обстреливали. С начала боев по 2 октября в ней погиб 151 человек, сообщили «Интерфаксу» в Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

8 октября президент Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе, чтобы стороны могли обменяться телами погибших и удерживаемыми лицами. После этого главы МИД Армении и Азербайджана при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова провели в Москве переговоры, в ходе которых договорились о временном перемирии с полудня 10 октября.

Однако почти сразу после того, как оно вступило в силу, Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Армянская сторона заявила о ракетном ударе по городу Капан. В Баку, в свою очередь, сообщили, что армянские войска обстреляли азербайджанские города Тертер и Агдам. Заявления друг друга обе стороны опровергли.

Кроме того, вечером 10 октября был обстрелян Степанакерт. Также Азербайджан сообщил об атаке по городу Гянджа. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, снаряд попал в многоквартирный дом, пять человек погибли, 28 пострадали. В Армении обвинения в обстреле Гянджи отвергли.