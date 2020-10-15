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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Окрестности Степанакерта обстреляли впервые за несколько дней

Окрестности Степанакерта вновь обстреляли. Последний раз город атаковали несколько дней назад, в ночь на 11 октября
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Окрестности столицы Нагорного Карабаха Степанакерта вновь обстреляли, взорвалось около восьми снарядов, сообщил корреспондент ТАСС.

По его словам, несколько снарядов попали на склон горы к востоку от города, где нет гражданских объектов.

В Степанакерте слышны звуки мощных залпов, однако сирены воздушной тревоги не работают, сообщил корреспондент «РИА Новости». На его видео показаны следы от нескольких ракет, которые выпустила система противовоздушной обороны.

Окрестности Степанакерта не обстреливали уже несколько дней, в последний раз об обстреле сообщалось в ночь на 11 октября.

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В Минобороны Армении сообщили, что на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут бои. «На юге идут тяжелые и упорные бои», — написал в Facebook представитель ведомства Арцрун Ованнисян.

Бои между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха возобновились в конце сентября. Стороны обвинили друг друга в наступлении и провокациях и ввели военное положение. С того времени столицу Карабаха неоднократно обстреливали. С начала боев по 2 октября в ней погиб 151 человек, сообщили «Интерфаксу» в Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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8 октября президент Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе, чтобы стороны могли обменяться телами погибших и удерживаемыми лицами. После этого главы МИД Армении и Азербайджана при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова провели в Москве переговоры, в ходе которых договорились о временном перемирии с полудня 10 октября.

Однако почти сразу после того, как оно вступило в силу, Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Армянская сторона заявила о ракетном ударе по городу Капан. В Баку, в свою очередь, сообщили, что армянские войска обстреляли азербайджанские города Тертер и Агдам. Заявления друг друга обе стороны опровергли.

Кроме того, вечером 10 октября был обстрелян Степанакерт. Также Азербайджан сообщил об атаке по городу Гянджа. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, снаряд попал в многоквартирный дом, пять человек погибли, 28 пострадали. В Армении обвинения в обстреле Гянджи отвергли.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Виктория Полякова
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