Окрестности Степанакерта обстреляли впервые за несколько дней

В Минобороны Армении сообщили, что на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут бои. «На юге идут тяжелые и упорные бои», — написал в Facebook представитель ведомства Арцрун Ованнисян.
Бои между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха возобновились в конце сентября. Стороны обвинили друг друга в наступлении и провокациях и ввели военное положение. С того времени столицу Карабаха неоднократно обстреливали. С начала боев по 2 октября в ней погиб 151 человек, сообщили «Интерфаксу» в Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
8 октября президент Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе, чтобы стороны могли обменяться телами погибших и удерживаемыми лицами. После этого главы МИД Армении и Азербайджана при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова провели в Москве переговоры, в ходе которых договорились о временном перемирии с полудня 10 октября.
Однако почти сразу после того, как оно вступило в силу, Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Армянская сторона заявила о ракетном ударе по городу Капан. В Баку, в свою очередь, сообщили, что армянские войска обстреляли азербайджанские города Тертер и Агдам. Заявления друг друга обе стороны опровергли.
Кроме того, вечером 10 октября был обстрелян Степанакерт. Также Азербайджан сообщил об атаке по городу Гянджа. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, снаряд попал в многоквартирный дом, пять человек погибли, 28 пострадали. В Армении обвинения в обстреле Гянджи отвергли.
История нагорнокарабахского конфликта
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.