Азербайджан пообещал разорвать отношения с признавшими Карабах странами

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Власти Азербайджана разорвут дипломатические отношения со странами, которые признают независимость Нагорно-Карабахской республики. Об этом в интервью турецкому телеканалу Habertürk заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Я не верю, что какая-нибудь страна признает Карабах. В этом случае мы тотчас разорвем с этой страной все дипломатические отношения», — сказал Алиев.

Он также отверг участие турецких военных в вооруженном конфликте, назвав эту информацию ложью.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в Нагорный Карабах были отправлены сотни сирийских боевиков, которые связаны с Турцией. Собеседники издания утверждали, что наемники прибывали туда группами по 100 человек, начиная с середины сентября.

Алиев отметил, что предположения об иностранных наемниках звучали со стороны Франции и России. Баку, утверждает он, обратился к Парижу и Москве, но не получил подтверждений. По словам Алиева, в этом случае нужно либо предоставлять доказательства, либо брать свои слова обратно.