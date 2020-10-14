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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан пообещал разорвать отношения с признавшими Карабах странами

Фото:Reuters
Фото: Reuters

Власти Азербайджана разорвут дипломатические отношения со странами, которые признают независимость Нагорно-Карабахской республики. Об этом в интервью турецкому телеканалу Habertürk заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Я не верю, что какая-нибудь страна признает Карабах. В этом случае мы тотчас разорвем с этой страной все дипломатические отношения», — сказал Алиев.

Он также отверг участие турецких военных в вооруженном конфликте, назвав эту информацию ложью.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в Нагорный Карабах были отправлены сотни сирийских боевиков, которые связаны с Турцией. Собеседники издания утверждали, что наемники прибывали туда группами по 100 человек, начиная с середины сентября.

Алиев отметил, что предположения об иностранных наемниках звучали со стороны Франции и России. Баку, утверждает он, обратился к Парижу и Москве, но не получил подтверждений. По словам Алиева, в этом случае нужно либо предоставлять доказательства, либо брать свои слова обратно.

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Конфликт Азербайджана и Армении вокруг Нагорного Карабаха обострился в конце сентября. Стороны возложили ответственность за возобновление боев друг на друга.

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Власти Армении считают, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция, Анкара якобы помогает Баку техникой и военными специалистами. Азербайджан и Турция это отрицают.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее не исключал признания независимости Нагорного Карабаха. Он говорил, что этот вопрос есть в повестке правительства. Вопрос нужно обсуждать всему народу Армении, чтобы взвесить все «за» и «против», добавлял премьер.

Независимым государством Нагорный Карабах признают только республики Абхазия и Южная Осетия, а также непризнанная Приднестровская Молдавская Республика.

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