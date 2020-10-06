Спикер парламента Киргизии Дастан Джумабеков подал в отставку
Спикер парламента Киргизской Республики Дастан Джумабеков подал в отставку. Об этом сообщают агентство Акиpress и издание Kabar.
По его данным, об этом стало известно на внеочередном заседании Жогорку Кенеша (парламент), которое проходит в отеле «Достук». Заявление рассматривают депутаты, идет процедура голосования.
РБК направил запрос в правительство Киргизии.
Протесты в Киргизии начались 5 октября, после объявления предварительных результатов парламентских выборов. Согласно данным ЦИК, из 16 партий только четыре смогли преодолеть барьер в 7% голосов и пройти в парламент.