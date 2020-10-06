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Спикер парламента Киргизии Дастан Джумабеков подал в отставку

Дастан Джумабеков
Дастан Джумабеков (Фото: duma.gov.ru)

Спикер парламента Киргизской Республики Дастан Джумабеков подал в отставку. Об этом сообщают агентство Акиpress и издание Kabar.

По его данным, об этом стало известно на внеочередном заседании Жогорку Кенеша (парламент), которое проходит в отеле «Достук». Заявление рассматривают депутаты, идет процедура голосования.

РБК направил запрос в правительство Киргизии.

Парламент Киргизии не смог собрать кворум для внеочередного заседания
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Фото:Владимир Воронин / AP

Протесты в Киргизии начались 5 октября, после объявления предварительных результатов парламентских выборов. Согласно данным ЦИК, из 16 партий только четыре смогли преодолеть барьер в 7% голосов и пройти в парламент.

Сторонники проигравших партий вышли на улицы, где произошли столкновения с силовиками. Для подавления протеста правоохранители применяли светошумовые гранаты и водометы. Известно о 590 пострадавших и одном погибшем. Также протестующие освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

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Во вторник, 6 октября, член Центризбиркома Гульнара Джурабаева сообщила, что после протестов итоги выборов в Киргизии признаны недействительными. Президент республики Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее в стране протесты попыткой захвата власти.

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Парламент Киргизии не смог собрать кворум для внеочередного заседания
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