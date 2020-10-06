Спикер парламента Киргизии Дастан Джумабеков подал в отставку

Сторонники проигравших партий вышли на улицы, где произошли столкновения с силовиками. Для подавления протеста правоохранители применяли светошумовые гранаты и водометы. Известно о 590 пострадавших и одном погибшем. Также протестующие освободили из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Во вторник, 6 октября, член Центризбиркома Гульнара Джурабаева сообщила, что после протестов итоги выборов в Киргизии признаны недействительными. Президент республики Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее в стране протесты попыткой захвата власти.