В Киргизии начались выборы в парламент

В Киргизии стартовали выборы в Жогорку Кенеш, однопалатный парламент республики, голосование пройдет на 2475 избирательных участках.

Всего на выборах депутатов проголосуют 3,5 млн избирателей, из которых 32,6 тыс. находятся за рубежом, сообщается на сайте ЦИК республики. Депутаты баллотируются от 16 партий, всего зарегистрировано 1912 кандидатов в депутаты.

Предыдущие выборы в парламент прошли в 2015 году, с этого времени количество избирателей увеличилось на 27%.

Всего в парламенте 120 мест, сейчас большинство из них принадлежит Социал-демократической партии Киргизии

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