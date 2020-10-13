Попова сочла безопасным очное обучение школьников в большинстве регионов

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В текущей эпидемиологической ситуации обучение школьников в очном режиме является безопасным в большинстве регионов России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на международной научно-практической конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» на площадке РАНХиГС.

«Мы понимали, что в этих условиях эпидемических мы можем организовать безопасный учебный процесс для школьников. Что сегодня и происходит в значительной части субъектов Российской Федерации. В большинстве, практически во всех, у нас дети прекрасно ходят в школу, проходят фильтры и нет осложнений в семьях», — сказала она.

По словам главы Роспотребнадзора, статистические данные показывают, что если дети заражаются, то это чаще происходит в семье, инфекцию они потом заносят в школу.

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