Попова назвала долю носителей коронавируса среди школьников

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Не более 2% российских школьников являются носителями коронавирусной инфекции. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы видим некоторое нарастание числа выявленных носителей COVID, — рассказала она. — Среди школьников на первой неделе это было 0,5%, а на второй — чуть больше 1%. И вот третья неделя показала, что количество детей с носительством COVID не превышает 2% в школах».

Глава ведомства подчеркнула, что Роспотребнадзор ведет наблюдения за ростом заболеваемости с 7 сентября.

Попова также отметила, что болеющих среди школьников нет. По ее мнению, этому способствуют меры, разработанные Роспотребнадзором для обеспечения безопасности учебного процесса в период пандемии.