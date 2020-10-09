Попова назвала наиболее часто болевшую COVID в сентябре категорию людей

В России в сентябре чаще всего коронавирус выявляли у офисных работников. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Учителя, кстати, ковидом болеют редко. Больше всего заболевших в сентябре — это офисные работники», — сказала она, отвечая на вопрос, есть ли статистика по заболевшим COVID-19 учителям.

По словам Поповой, большинство зараженных коронавирусной инфекцией в прошлом месяце составляли сотрудники, которые все лето были на удаленке и в отпусках, а сейчас «собрались и только осваивают новые правила социального поведения».

Глава Роспотребнадзора также отметила, что небольшой рост числа случаев COVID-19 зафиксирован среди медиков. «Учителей должным образом защищают маски, которые они должны носить, когда они общаются друг с другом», — пояснила она. По ее словам, на сегодняшний день в России «практически нет случаев», когда бы учитель заразился от ребенка».

В октябре мэр Москвы Сергей Собянин в связи с ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией обязал все столичные предприятия и организации перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. При этом компании должны еженедельно отчитываться об этом перед городскими властями. В противном случае мэр пригрозил штрафом или приостановлением деятельности.

Кроме того, Собянин обязал предпринимателей еженедельно предоставлять данные о переведенных на удаленку работниках. В частности, необходимо сообщать номера их мобильных телефонов и автомобилей.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <5000 0 <10 000 0 <15 000 0 от 15 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В России на 8 октября третий день подряд зафиксировано более 11 тыс. заболевших COVID-19 за сутки. Число зараженных в стране растет с сентября. При этом лидирует по количеству новых случаев Москва, где за последние 24 часа выявили более 3,3 тыс. заболевших.