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Пандемия коронавируса ,  
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Минпросвещения сообщило о 111 закрытых на карантин из-за гриппа школах

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Из-за сезонного роста заболеваемости гриппом в России на карантин закрыли 111 школ. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.

«По данным мониторинга Минпросвещения, на карантин не по причине ковидной инфекции, а в связи с сезонным гриппом закрыты 111 школ (это 0,13% от общего числа школ)», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в некоторых школах на карантин закрыли только отдельные классы.

Школы смогут сами вводить карантинные меры в случае вспышки COVID-19
Общество
Фото:Александр Рекун / Global Look Press

По данным Минпросвещения, грипп распространяется среди взрослых работников учебных заведений, а не учеников. Случаи выявления заболевания у детей единичны, указывает ведомство. В связи с этим власти пока не планируют переводить школы на дистанционное обучение.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что 0,1% школ закрылись на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. При этом он отметил, что массовых вспышек COVID-19 пока не зарегистрировали.

Глава Минпросвещения назвал долю закрывшихся из-за COVID-19 школ
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, только в столице с начала сентября утроилось число заболевших гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ). Кроме того, резко возросло число заболевших COVID-19. За последние сутки в России выявлено более 8 тыс. случаев.

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Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов говорил, что распространение гриппа и коронавируса может происходить одновременно из-за того, что одно заболевание накладывается на другое. Таким образом, есть вероятность, что это осложнит течение заболеваний.

школы грипп карантин
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