Минпросвещения сообщило о 111 закрытых на карантин из-за гриппа школах

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Из-за сезонного роста заболеваемости гриппом в России на карантин закрыли 111 школ. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.

«По данным мониторинга Минпросвещения, на карантин не по причине ковидной инфекции, а в связи с сезонным гриппом закрыты 111 школ (это 0,13% от общего числа школ)», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в некоторых школах на карантин закрыли только отдельные классы.

По данным Минпросвещения, грипп распространяется среди взрослых работников учебных заведений, а не учеников. Случаи выявления заболевания у детей единичны, указывает ведомство. В связи с этим власти пока не планируют переводить школы на дистанционное обучение.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что 0,1% школ закрылись на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. При этом он отметил, что массовых вспышек COVID-19 пока не зарегистрировали.