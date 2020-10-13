В Москве впервые с середины мая выявили 4,6 тыс. случаев заражения COVID

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выявили 4618 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Это максимальное значение с 15 мая, когда в столице зафиксировали 4748 новых заболевших. С 16 мая количество инфицированных начало снижаться.

Также за сутки, по данным на 13 октября, в Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели 1750 человек. Таким образом, общее число выздоровевших выросло до 264,5 тыс.

Общее число летальных исходов с начала пандемии COVID-19 в Москве за последние 24 часа увеличилось на 58 человек, до 5687.