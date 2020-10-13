В России выявили рекордное число новых случаев заражения COVID-19

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
В крупных городах власти решили снова открыть резервные временные госпитали, законсервированные после первой волны весной. В Москве — в Сокольниках и Крылатском, в Подмосковье — в парке «Патриот», в Санкт-Петербурге — в «Ленэкспо».
Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что концепция коллективного иммунитета, согласно которой распространение болезни в популяции прекращается при достаточно большой доле населения, имеющей иммунитет, основана на массовой вакцинации, а не на свободной циркуляции вируса среди людей. К примеру, для формирования коллективного иммунитета против кори требуется, чтобы антитела вырабатывались у 95% населения, против полиомиелита — у 80%.
Точных данных о коронавирусе SARS-CoV-2 еще нет, но, по консенсусному мнению специалистов, его коэффициент распространения в «свободных условиях» составляет 2,5–3. Если коэффициент распространения равен 2,5, то для выработки коллективного иммунитета антитела должны иметь 60% населения.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом