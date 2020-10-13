В России выявили рекордное число новых случаев заражения COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 октября
USD ЦБ: 77,02 (0) Инвестиции, 12 окт, 13:44
Курс евро на 13 октября
EUR ЦБ: 91 (+0,29) Инвестиции, 12 окт, 13:44
Выигравшее 7 чемпионатов волейбольное «Динамо» закрыло матчи для зрителей Спорт, 12:21 Попова не увидела смысла в ограничении экономики из-за прироста по COVID Экономика, 12:06 Попова назвала долю заразившихся COVID-19 на 100 тыс. населения в сутки Общество, 12:02 СК проверит законность разрешения на оружие стрелка в Нижнем Новгороде Общество, 11:58 Жизненный цикл атомного ледокола от рождения до старости «РБК Стиль» и «Росатом», 11:58 В Красноярском крае собрали рекордный урожай Пресс-релиз, 11:51 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 октября Общество, 11:49 Велокоманда снялась с «Джиро д'Италия» из-за коронавируса Спорт, 11:40 Honda представила обновленный седан Accord Авто, 11:38 Стоимость акций всех компаний Китая впервые за 5 лет превысила $10 трлн Инвестиции, 11:35 Глава Нижегородской области сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе Общество, 11:33 В сердце российской истории: жилой квартал напротив Кремля Партнерский материал, 11:29 «Банковские депозиты не покрывают инфляцию». Зачем покупать криптовалюту Крипто, 11:15 Домрачева назвала «первобытным веком» ответ властей Белоруссии на протест Спорт, 11:14
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России выявили рекордное число новых случаев заражения COVID-19

Всего за время эпидемии заражение коронавирусом диагностировали у 1 326 178 человек, 22 966 из них умерли
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России диагностировали 13 868 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Это абсолютный рекорд со времени начала эпидемии COVID в России.

Рекордным стал и уровень суточной смертности — после заражения коронавирусом за последние сутки скончались 244 человека.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Регионы с наибольшим количеством новых выявленных заражений за сутки:

  • Москва — 4618;
  • Санкт-Петербург — 557;
  • Московская область — 420;
  • Ростовская область — 277;
  • Нижегородская область — 274.

Количество новых заражений в Москве стало максимальным с середины мая, уточнили в столичном оперативном штабе. За сутки в Москве госпитализированы 1258 пациентов.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: дешевая стратегия. Как дискаунтер Lidl завоевал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В крупных городах власти решили снова открыть резервные временные госпитали, законсервированные после первой волны весной. В Москве — в Сокольниках и Крылатском, в Подмосковье — в парке «Патриот», в Санкт-Петербурге — в «Ленэкспо».

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что концепция коллективного иммунитета, согласно которой распространение болезни в популяции прекращается при достаточно большой доле населения, имеющей иммунитет, основана на массовой вакцинации, а не на свободной циркуляции вируса среди людей. К примеру, для формирования коллективного иммунитета против кори требуется, чтобы антитела вырабатывались у 95% населения, против полиомиелита — у 80%.

Точных данных о коронавирусе SARS-CoV-2 еще нет, но, по консенсусному мнению специалистов, его коэффициент распространения в «свободных условиях» составляет 2,5–3. Если коэффициент распространения равен 2,5, то для выработки коллективного иммунитета антитела должны иметь 60% населения.


Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

 

Автор
Владислав Гордеев
коронавирус статистика эпидемия
Материалы по теме
В России зафиксировали абсолютный рекорд по числу смертей из-за COVID-19
Общество
Роспотребнадзор выявил COVID-19 на поверхностях в транспорте
Общество
Глава РАН назвал фактор победы над коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter