В России выявили рекордное число новых случаев заражения COVID-19

Всего за время эпидемии заражение коронавирусом диагностировали у 1 326 178 человек, 22 966 из них умерли

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России диагностировали 13 868 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Это абсолютный рекорд со времени начала эпидемии COVID в России.

Рекордным стал и уровень суточной смертности — после заражения коронавирусом за последние сутки скончались 244 человека.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Регионы с наибольшим количеством новых выявленных заражений за сутки: