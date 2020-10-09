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Пандемия коронавируса ,  
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Попова посоветовала не ездить с детьми на юг и переждать COVID дома

Глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала отказаться от поездок с детьми на юг в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Об этом она сказала в интервью «Российской газете».

«Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелеты», — сказала Попова, отвечая на вопрос о том, что сейчас опаснее — ездить ежедневно в метро или отправиться с ребенком в отпуск на юг.

Она отметила, что сезонный подъем заболеваемости коронавирусом наблюдается во всем мире, в том числе в России. Глава Роспотребнадзора посоветовала переждать это время с ребенком дома или на даче. Если же поездки в транспорте не избежать, то нужно обязательно надевать маску, добавила Попова.

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Накануне в Минздраве призвали россиян остаться в предстоящие выходные дни дома. По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, из-за роста числа зараженных коронавирусом в ряде регионов выходные следует провести в кругу семьи, не ходить в гости, не ездить на общественном транспорте и не посещать публичные места.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
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<10 000
0
<15 000
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от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В ведомстве назвали ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и использование масок эффективными методами контроля заболеваемости COVID-19.

Рост числа случаев заражения коронавирусом наблюдается в России с середины сентября. На 8 октября за сутки выявлено 11 493 заболевших COVID-19. Это третий день подряд, когда суточное число зараженных в стране превысило 11 тыс. Всего с начала эпидемии коронавирусную инфекцию обнаружили у 1 260 112 человек. Лидером по числу случаев остается Москва.

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