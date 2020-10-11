Прокурор Минска счел попытку разбора водомета насилием против милиции

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Следователи возбудили уголовное дело после того, как демонстранты на одной из акций протеста в Минске попытались разобрать водомет на запчасти. Об этом сообщил в эфире телеканала СТВ прокурор Минска Олег Лаврухин.

По его словам, дело возбудили по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Оказание насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел»), поскольку за рулем данной спецмашины находился сотрудник. Прокурор отметил, что находившийся за рулем сотрудник выполнял свои обязанности.

Как добавил Лаврухин, действия демонстрантов, направленные на препятствие этой деятельности, были квалифицированы в отношении сотрудника как насилие, так как в этот момент сотрудник выполнял свои служебные обязанности.

«В зависимости от обстоятельств, конечно, меру наказания определяет суд. Максимальное наказание, предусмотренное по данной статье, составляет шесть лет лишения свободы», — сказал прокурор. По его словам, виновный уже задержан.