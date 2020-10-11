Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Сборная России сыграла вничью с Турцией в Лиге наций Спорт, 23:37 В Минске к ответственности за протесты привлекли около 3 тыс. человек Политика, 23:08 В Москве за сутки от коронавирусной инфекции умерли 34 человека Общество, 23:05 Как добывают уран «РБК Стиль» и «Росатом», 22:53 Прокурор Минска счел попытку разбора водомета насилием против милиции Политика, 22:40 В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве своего ребенка Общество, 22:28 Двух оппозиционеров отпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко Политика, 22:14 Twitter пометил запись Трампа о COVID галкой «вводит в заблуждение» Политика, 22:11 Квят назвал непрофессиональным маневр соперника на Гран-при Айфеля Спорт, 22:01 Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Общество, 21:59 Как быстро распознать мошенника при переводе денег в сети. Тест РБК, ВКонтакте и Mastercard, 21:55 Ученые оценили эффективность вакцин от COVID-19 в форме ингаляторов Общество, 21:52 Сборная России играет против Турции в Лиге наций. Онлайн Спорт, 21:45 ЦИК Таджикистана не зафиксировала нарушений на президентских выборах Политика, 21:37
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Прокурор Минска счел попытку разбора водомета насилием против милиции

Фото:Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело после того, как демонстранты на одной из акций протеста в Минске попытались разобрать водомет на запчасти. Об этом сообщил в эфире телеканала СТВ прокурор Минска Олег Лаврухин.

По его словам, дело возбудили по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Оказание насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел»), поскольку за рулем данной спецмашины находился сотрудник. Прокурор отметил, что находившийся за рулем сотрудник выполнял свои обязанности.

Как добавил Лаврухин, действия демонстрантов, направленные на препятствие этой деятельности, были квалифицированы в отношении сотрудника как насилие, так как в этот момент сотрудник выполнял свои служебные обязанности.

«В зависимости от обстоятельств, конечно, меру наказания определяет суд. Максимальное наказание, предусмотренное по данной статье, составляет шесть лет лишения свободы», — сказал прокурор. По его словам, виновный уже задержан.

Силовики применили светошумовые гранаты для разгона протестующих в Минске
Общество

Инцидент произошел 4 октября на проспекте Победителей в Минске. Telegram-каналы опубликовали видео, на котором показано, как участники несанкционированной акции отламывают запчасти у едущего по проспекту водомета силовиков.

Впоследствии пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила о задержании пятерых участников акции. По ее словам, в числе задержанных есть мужчина, который разукомплектовал водомет.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Как отмечала Чемоданова, среди задержанных также были двое молодых людей. Их заподозрили в том, что они заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей. Личность еще одного правонарушителя устанавливается. Задержанных поместили в изоляторы временного содержания.

Лукашенко встретился в СИЗО с арестованными белорусскими оппозиционерами
Политика
<p>Александр Лукашенко</p>

Акции протеста в Белоруссии проходят с 7 августа, когда в стране прошли президентские выборы. По данным ЦИК республики, победу на них одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой более 10% голосов. В штабе Тихановской не признали озвученные ЦИК результаты выборов и потребовали передачи власти мирным путем.

Сам Лукашенко заявлял, что выборы прошли честно. По его словам, фальсификаций в 80% голосов быть не может. Большинство стран Запада не признали результатов выборов в Белоруссии. Президент России Владимир Путин признал результаты. Он был одним из первых, кто поздравил Лукашенко.

23 сентября Лукашенко вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла в закрытом режиме в Дворце независимости в Минске.

Белоруссия Минск протесты водометы милиция
Материалы по теме
Силовики применили светошумовые гранаты для разгона протестующих в Минске
Общество
В Минске против протестующих применили водометы
Общество
В Минске снизили скорость мобильного интернета по требованию властей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter