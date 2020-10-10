Лукашенко встретился в СИЗО с арестованными белорусскими оппозиционерами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с арестованными представителями координационного совета и объединенного штаба оппозиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.

Как сообщает канал, Лукашенко четыре часа общался с оппозиционерами, чтобы «услышать мнения всех».

Также в сообщении приводится цитата, которую сказал глава Белоруссии своим оппонентам: «Конституцию на улице не напишешь».

Материал дополняется.