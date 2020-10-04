В Минске протестующие сломали водомет

Фото: AP

Во время протестов на проспекте Победителей в Минске у водомета, который поливал людей, стали отваливаться детали. На видео, опубликованном на Telegram-канале Nexta, видно, как протестующие ломают водомет. Такие же видео публикуют Telegram-каналы Readovka и «Tut.by Новости».

Видео: TUT.by

Video

Ранее сообщалось, что водометы применялись для разгона акций в районе Дворца спорта и на проспекте Машерова.

В Минске и других городах Белоруссии 4 октября проходит марш освобождения политзаключенных. Участники планировали пройти от Стелы до ИПО на Окрестина. На акции были задержания, в МВД точное число задержанных пока не назвали, правозащитники говорят о почти 50 человек.