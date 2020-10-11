Силовики применили светошумовые гранаты для разгона протестующих в Минске

Видео: TUT.by

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На акциях протеста в Минске милиция применила против протестующих светошумовые гранаты. Об этом сообщает Tut.by, который опубликовал видео, на котором «неизвестные в балаклавах и ОМОН применили, предположительно, светошумовые гранаты».

О том, что против протестующих применяются светошумовые гранаты, «РИА Новости» рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Также она рассказала, что против протестующих применяются водометы.

РБК отправил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии.