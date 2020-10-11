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Протесты в Белоруссии ,  
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Силовики применили светошумовые гранаты для разгона протестующих в Минске

Видео: TUT.by
Видео: TUT.by
Video

На акциях протеста в Минске милиция применила против протестующих светошумовые гранаты. Об этом сообщает Tut.by, который опубликовал видео, на котором «неизвестные в балаклавах и ОМОН применили, предположительно, светошумовые гранаты».

О том, что против протестующих применяются светошумовые гранаты, «РИА Новости» рассказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Также она рассказала, что против протестующих применяются водометы.

РБК отправил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко. Протестующие не согласны с результатом выборов, они считают, что победила единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Сам Лукашенко считает, что выборы прошли честно. По его словам, фальсификаций в 80% быть не может. Большинство стран Запада не признали результатов выборов в Белоруссии. Президент России Владимир Путин признал результаты, он был одним из первых, кто поздравил Лукашенко. В сентябре прошли переговоры между главами государств.

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