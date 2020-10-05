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Протесты в Белоруссии ,  
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МВД Белоруссии назвало причины поломки водомета в ходе протестов в Минске

Фото:EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

В Минске задержали пятерых участников акции протеста 4 октября, среди которых оказался мужчина, который разукомплектовал водомет. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

«Молодые люди (от 21 до 30 лет) координировали толпу, а также участвовали в сцепке и блокировании дорожного движения. 27-летний житель Столинского района разукомплектовал водомет (вырвал гидронасосы), а 26-летний минчанин забросал спецтехнику камнями», — отметила она.

Чемоданова добавила, что среди задержанных еще двое молодых мужчин подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей. Личность еще одного правонарушителя устанавливается.

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Фото:AP

На данный момент, по словам пресс-секретаря ведомства, задержанные находятся в изоляторах временного содержания. В отношении них составили административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Некоторые из задержанных были «активными участниками» массовых беспорядков в столице в августе, указывает МВД. В ведомстве подчеркнули, что в связи с этим они проходят фигурантами по уголовному делу.

Издание «Наша Нива» писало, что молодой человек, который сделал фото себя с гидрантом из водомета 4 октября, был признан виновным в несанкционированном массовом мероприятии. Ему назначили 15 суток ареста.

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Накануне во время протестов на проспекте Победителей в Минске у водомета, поливающего людей, начали отваливаться детали. На видеозаписях, появившихся в СМИ и Telegram-каналах видно, что его ломают протестующие.

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Фото:Василий Федосенко / Reuters

В Минске и других городах Белоруссии 4 октября проходил марш освобождения политзаключенных. По данным правозащитного центра «Весна», в ходе акции протеста задержали 225 человек. В МВД сообщили о 317 задержанных гражданах.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Центральная избирательная комиссия сообщила о победе действующего президента республики Александра Лукашенко, набравшего 80% голосов. Его соперницу от оппозиции, Светлану Тихановскую, по официальным данным, поддержали только 10%. После оглашения первых результатов в Белоруссии начались акции протеста. На некоторых из них начались столкновения с правоохранительными органами, которые для разгона применяли светошумовые гранаты, водометы, резиновые дубинки и другие спецсредства.

Несмотря на протесты в Минске 23 августа состоялась закрытая инаугурация Лукашенко. Вечером после этого в стране начались очередные акции протеста. Ряд стран, включая США, Украину, Германию, не признали Лукашенко легитимным президентом. Балтийские государства ввели против него и белорусских высокопоставленных лиц санкции. Позже санкции вели Великобритания и Канада, а затем и Евросоюз. Минск ответил на это зеркально.

После введения санкций против ЕС Лукашенко созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным. С начала протестов лидеры проводили телефонные разговоры не менее четырех раз. После объявления итогов выборов российский президент поздравил Лукашенко. Путин также указывал, что отношения стран «не подвержены ни времени, ни конъюнктуре» и являются «подлинно союзническими». Кроме того, он говорил, что по просьбе Лукашенко на помощи Белоруссии был сформирован резерв силовиков. Однако его пообещали использовать только, когда экстремисты «начнут поджигать дома».

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