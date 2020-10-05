МВД Белоруссии назвало причины поломки водомета в ходе протестов в Минске

Некоторые из задержанных были «активными участниками» массовых беспорядков в столице в августе, указывает МВД. В ведомстве подчеркнули, что в связи с этим они проходят фигурантами по уголовному делу.
Издание «Наша Нива» писало, что молодой человек, который сделал фото себя с гидрантом из водомета 4 октября, был признан виновным в несанкционированном массовом мероприятии. Ему назначили 15 суток ареста.
Накануне во время протестов на проспекте Победителей в Минске у водомета, поливающего людей, начали отваливаться детали. На видеозаписях, появившихся в СМИ и Telegram-каналах видно, что его ломают протестующие.
В Минске и других городах Белоруссии 4 октября проходил марш освобождения политзаключенных. По данным правозащитного центра «Весна», в ходе акции протеста задержали 225 человек. В МВД сообщили о 317 задержанных гражданах.
Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Центральная избирательная комиссия сообщила о победе действующего президента республики Александра Лукашенко, набравшего 80% голосов. Его соперницу от оппозиции, Светлану Тихановскую, по официальным данным, поддержали только 10%. После оглашения первых результатов в Белоруссии начались акции протеста. На некоторых из них начались столкновения с правоохранительными органами, которые для разгона применяли светошумовые гранаты, водометы, резиновые дубинки и другие спецсредства.
Несмотря на протесты в Минске 23 августа состоялась закрытая инаугурация Лукашенко. Вечером после этого в стране начались очередные акции протеста. Ряд стран, включая США, Украину, Германию, не признали Лукашенко легитимным президентом. Балтийские государства ввели против него и белорусских высокопоставленных лиц санкции. Позже санкции вели Великобритания и Канада, а затем и Евросоюз. Минск ответил на это зеркально.
После введения санкций против ЕС Лукашенко созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным. С начала протестов лидеры проводили телефонные разговоры не менее четырех раз. После объявления итогов выборов российский президент поздравил Лукашенко. Путин также указывал, что отношения стран «не подвержены ни времени, ни конъюнктуре» и являются «подлинно союзническими». Кроме того, он говорил, что по просьбе Лукашенко на помощи Белоруссии был сформирован резерв силовиков. Однако его пообещали использовать только, когда экстремисты «начнут поджигать дома».