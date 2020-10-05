МВД Белоруссии назвало причины поломки водомета в ходе протестов в Минске

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В Минске задержали пятерых участников акции протеста 4 октября, среди которых оказался мужчина, который разукомплектовал водомет. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

«Молодые люди (от 21 до 30 лет) координировали толпу, а также участвовали в сцепке и блокировании дорожного движения. 27-летний житель Столинского района разукомплектовал водомет (вырвал гидронасосы), а 26-летний минчанин забросал спецтехнику камнями», — отметила она.

Чемоданова добавила, что среди задержанных еще двое молодых мужчин подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей. Личность еще одного правонарушителя устанавливается.

На данный момент, по словам пресс-секретаря ведомства, задержанные находятся в изоляторах временного содержания. В отношении них составили административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.