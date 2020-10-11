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Протесты в Белоруссии ,  
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Правозащитники сообщили о задержании более 100 протестующих в Белоруссии

Фото:Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

На акциях протеста в Белоруссии к 17:00 задержали 106 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Как заявила агентству «Интерфакс-Запад» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, «несколько десятков человек доставлены в территориальные управления внутренних дел для последующего разбирательства».

В Минске начались задержания протестующих
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Ранее сообщалось, что против протестующих в Минске применялись спецсредства, в том числе водометы и светошумовые гранаты. Также по требованию властей Белоруссии в Минске ограничили скорость мобильного интернета.

Акции протеста в Минске и других городах Белоруссии проходят каждое воскресенье. Нынешняя акция называется «Марш гордости».

В Белоруссии протестуют против результатов президентских выборов. На них, по данным местной ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко. Протестующие считают, что результаты были сфальсифицированы. Лукашенко, в свою очередь, считает, что выборы прошли честно.

Страны Евросоюза не признали результатов выборов. Москва же считает, что Лукашенко — легитимный глава государства, президент Владимир Путин одним из первых поздравил его с переизбранием.

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