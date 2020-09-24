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ЕС заявил об углублении политического кризиса после инаугурации Лукашенко

В Евросоюзе отказываются признавать президентские выборы в Белоруссии честными, а прошедшую накануне закрытую церемонию инаугурации Лукашенко называют противоречащей воле значительной части населения страны
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Шелег / БелТА / ТАСС)

Евросоюз считает инаугурацию и новый президентский срок президента Белоруссии Александра Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности, в связи с чем Брюссель пересматривает свои отношения с Минском. Об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Инаугурация Лукашенко на закрытой церемонии. Фоторепортаж
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«ЕС еще раз повторяет, что президентские выборы в Белоруссии 9 августа не были ни свободными, ни честными. Европейский союз не признает их сфальсифицированные результаты. Исходя из этого, так называемая инаугурация 23 сентября 2020 года и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности», — говорится в сообщении.

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По словам Борреля, инаугурация Лукашенко прямо противоречит воле значительной части населения Белоруссии, выраженной в многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах после выборов, и служит лишь дальнейшему углублению политического кризиса в стране.

Акции протеста в Минске после инаугурации Лукашенко. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Как отметил политик, позиция ЕС предельно ясна: граждане Белоруссии заслуживают право быть представленными теми, кого они свободно выбирают в рамках прозрачных выборов. «Мы впечатлены и тронуты мужеством белорусского народа, который продолжает мирно демонстрировать демократию и свои основные права, несмотря на жестокие репрессии со стороны белорусских властей. Мы солидарны с ними и полностью поддерживаем их демократическое право избирать своего президента посредством новых свободных и справедливых выборов под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)», — говорится в заявлении.

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По мнению Борреля, единственный путь для Белоруссии в поиске выхода из политического кризиса — инклюзивный национальный диалог и позитивный ответ на требования белорусского народа о новых демократических выборах. «В свете нынешней ситуации ЕС пересматривает свои отношения с Белоруссией», — заключил политик.

МИД Великобритании осудил инаугурацию Лукашенко на закрытой церемонии
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Об инаугурации Лукашенко не было объявлено заранее. Церемония прошла в закрытом режиме во Дворце независимости в Минске. Во время мероприятия в центр города были стянуты дополнительные силы милиции и военные, подходы к Дворцу оцепили силовики.

Светлана Тихановская, бывший кандидат в президенты страны, заявила, что Лукашенко провел церемонию вступления в должность главы государства «втайне от народа», который «не выдал ему новый мандат». Власти Германии, Словакии, Литвы, Эстонии, Латвии, Украины и США не признали Лукашенко избранным президентом. Минюст Белоруссии назвал инаугурацию Лукашенко соответствующей закону.

Выборы в Белоруссии прошли в начале августа. По данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, находящийся у власти 26 лет. Он набрал более 80% избирателей. Оппозиция назвала результаты фальсификацией, после чего в стране начали регулярно проходить митинги, шествия и акции, которые перерастали в столкновения с силовиками. С обеих сторон были пострадавшие. Местные СМИ сообщали о нескольких погибших протестующих. Лукашенко говорил, что протестами управляли зарубежные силы.

Автор
Михаил Юшков
Европейский Союз Белоруссия Александр Лукашенко инаугурация
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