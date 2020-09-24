ЕС заявил об углублении политического кризиса после инаугурации Лукашенко

В Евросоюзе отказываются признавать президентские выборы в Белоруссии честными, а прошедшую накануне закрытую церемонию инаугурации Лукашенко называют противоречащей воле значительной части населения страны

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Шелег / БелТА / ТАСС)

Евросоюз считает инаугурацию и новый президентский срок президента Белоруссии Александра Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности, в связи с чем Брюссель пересматривает свои отношения с Минском. Об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«ЕС еще раз повторяет, что президентские выборы в Белоруссии 9 августа не были ни свободными, ни честными. Европейский союз не признает их сфальсифицированные результаты. Исходя из этого, так называемая инаугурация 23 сентября 2020 года и новый мандат, на который претендует Александр Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности», — говорится в сообщении.

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По словам Борреля, инаугурация Лукашенко прямо противоречит воле значительной части населения Белоруссии, выраженной в многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах после выборов, и служит лишь дальнейшему углублению политического кризиса в стране.