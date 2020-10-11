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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске начались задержания протестующих

Очевидцы сообщают о столкновениях с силовиками, применении светошумовых гранат, водометов и перцового газа. Ранее в Минске были задержаны более десяти журналистов

Видео: Telegram: onlinerby
Видео: Telegram: onlinerby
Video

В Минске начались задержания перед запланированным маршем в поддержку арестованных оппозиционеров, сообщают белорусские СМИ и Telegram-каналы.

Telegram-канал Onliner опубликовал видео, снятое у стелы «Минск — город-герой», на котором видно, как силовики задерживают участников протеста. Громкоговоритель в районе акции транслирует аудиозапись с правилами поведения на массовых мероприятиях.

«Интерфакс» со ссылкой на очевидцев сообщил, что между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими начались стычки. По данным агентства, в ответ на жесткие задержания участники акции начали кидать бутылки. Очевидцы также сообщили, что силовики применили перцовый газ. При этом «РИА Новости» со ссылкой на представителя МВД сообщили, что правоохранительные органы не использовали газ.

Издание Tut.by, ссылаясь на очевидцев, пишет, что у стелы в Минске взорвалась светошумовая граната, а несколько сотрудников милиции применили газ из баллончиков. Позже портал опубликовал видео, на котором, предположительно, используется светошумовая граната.

ТАСС и «Интерфакс» сообщили, что в Минске для разгона протестующих применили водометы.

Ранее Tut.by сообщил, что перед началом протеста в Минске усилили меры безопасности. В частности, в центре города была замечена спецтехника. На опубликованной порталом видеозаписи видно, что колонна военной техники прибыла на улицу Тимирязева.

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Акции протеста также проходят в Лиде, Гомеле, Витебске, Гродно, Могилеве. По информации правозащитного центра «Весна» на 15:30 мск, в городах Белоруссии до и во время протестов были задержаны 44 человека, в том числе журналисты.

РБК направил запрос в МВД Белоруссии.

Задержания журналистов до начала акции протеста

Еще до начала митинга, белорусские и российские СМИ стали сообщать о задержании своих корреспондентов. Так, ТАСС сообщил о задержании четырех сотрудников. Об этом они сообщили редакции по телефону.

Видео: RUPTLY
Видео: RUPTLY

В числе задержанных — фотокорреспонденты Наталья Федосенко, Гавриил Григоров и Валерий Степченков, их отпустили после проверки документов.

Они рассказали, что сотрудники ОМОН поместили их в автобус на проспекте Победителей и отвезли ко Дворцу спорта. Затем их пересадили в другой автомобиль. Впоследствии журналистам сообщили, что их везут в Октябрьское РУВД.

Отмечается, что в Минске все корреспонденты ТАСС работают с аккредитацией МИД Белоруссии нового образца.

«По имеющейся у нас информации у них просто проверили документы», — заявили РБК в пресс-службе посольства России в Белоруссии, комментируя задержание журналистов.

Позже ТАСС сообщил, что Григорова и Степченкова задержали повторно.

По информации издания Tut.by, в Минске также были задержаны журналисты «Комсомольской правды» Святослав Зоркий, Алеся Добыш, Павел Мицкевич, фотограф «Спутника» Виктор Толочко, фотографы агентства «Белта» Рамиль Насибулин, журналисты Tut.by и «Народной воли» Ольга Комягина и Елена Бычкова, фотокорреспондент Onliner Александра Ружечка.

По данным «Белорусской ассоциации журналистов», в Минске было задержано 17 журналистов, в Гродно и Витебске — четыре, в Гомеле — три, в Могилеве — один.

По информации Telegram-канал Nexta, в воскресенье в белорусской столице должна пройти акция протеста под названием «Марш гордости».

Новые протесты и водометы на улицах Минска. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Это не первый случай задержания российских журналистов в Белоруссии. В частности, 30 августа в белорусской столице был задержан корреспондент ТАСС Иван Колыганов. Тогда журналиста доставили в РУВД Октябрьское. До этого были также задержаны другие три корреспондента ТАСС, которых отпустили после проверки документов.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии на протяжении двух месяцев после того, как 9 августа в стране прошли президентские выборы. После оглашения результатов ЦИК в стране стали задерживать не только мирных жителей, но и корреспондентов, в том числе российских. Связь с некоторыми из них терялась на десятки часов, некоторые журналисты жаловались после освобождения на избиения силовиками.

По данным ЦИК страны, победу на них одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская набрала более 10% голосов. Она выступила в качестве единого кандидата от оппозиции после того, как ее супруга Сергея Тихановского задержали и завели против него уголовное дело по статье о воспрепятствовании проведению выборов. Оппозиция заявляет о многочисленных фальсификациях в ходе подсчета голосов, власти отрицают эти обвинения и обвиняют в организации протестов Запад.

Авторы
Ксения Аскерова, Мария Лисицына, Роман Кирьянов
Белоруссия Минск корреспонденты акция протеста
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