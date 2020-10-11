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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске снизили скорость мобильного интернета по требованию властей

Фото:Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В Минске 11 октября была снижена пропускная способность мобильного интернета по требованию уполномоченных государственных органов. Об этом сообщил белорусский оператор А1 в Twitter.

«Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», — говорится в сообщении.

Позднее оператор добавил, что абонентов оповестят о восстановлении корректного доступа в интернет, как только это станет возможным.

В Минске 11 октября должна пройти акция протеста под названием «Марш гордости». Портал Tut.by ранее передал, что перед началом митинга в столице усилили меры безопасности. В центре города была замечена спецтехника.

Белорусские СМИ и Telegram-каналы начали сообщать о задержаниях до начала акции. Так, Telegram-канал Onliner показал видео, на котором видно, как силовики задерживают участников протеста у стелы «Минск — город-герой».

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«Интерфакс» со ссылкой на очевидцев также сообщил, что между сотрудниками милиции и протестующими начались стычки. По данным агентства, в ответ на жесткие задержания участники акции начали кидать бутылки, а силовики применили перцовый газ.

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ТАСС передал, что перед митингом в Минске задержали четверых корреспондентов агентства.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии более двух месяцев после того, как 9 августа в стране прошли президентские выборы. После оглашения результатов ЦИК, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, оппозиция начала требовать отмены итогов выборов. Власти считают итоги голосования законными и обвиняют в организации протестов Запад.

«А1 Беларусь» не раз ограничивал по требованию властей пропускную способность 3G-сети в Минске. Компания объясняла, что власти потребовали сделать это для «обеспечения национальной безопасности».
 

Минск интернет госорганы мобильный оператор
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