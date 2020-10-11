В Минске снизили скорость мобильного интернета по требованию властей

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В Минске 11 октября была снижена пропускная способность мобильного интернета по требованию уполномоченных государственных органов. Об этом сообщил белорусский оператор А1 в Twitter.

«Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», — говорится в сообщении.

Позднее оператор добавил, что абонентов оповестят о восстановлении корректного доступа в интернет, как только это станет возможным.

В Минске 11 октября должна пройти акция протеста под названием «Марш гордости». Портал Tut.by ранее передал, что перед началом митинга в столице усилили меры безопасности. В центре города была замечена спецтехника.

Белорусские СМИ и Telegram-каналы начали сообщать о задержаниях до начала акции. Так, Telegram-канал Onliner показал видео, на котором видно, как силовики задерживают участников протеста у стелы «Минск — город-герой».