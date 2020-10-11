Протесты в Белоруссии , 11 окт, 20:04
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Задержания на акции протеста в Минске. Фоторепортаж
В воскресенье во время акции протеста в Минске участников задерживали и разгоняли, применяя спецсредства. По данным правозащитников на 20:00 мск, задержаны 299 человек. Воскресная акция — в фоторепортаже РБК
На воскресенье был запланирован «Марш гордости». Маршрут начинался в центре, у стелы «Минск — город-герой», проходил через центр города и должен был завершиться у двух СИЗО
Еще до начала марша стали появляться сообщения о задержаниях, в основном журналистов. По данным Белорусской ассоциации журналистов (15:52), в Минске и других городах в общей сложности задержали 32 представителя прессы. Часть из них отпустили после проверки документов, но были и повторные задержания
После начала марша между силовиками и протестующими вспыхнули столкновения. Для разгона протестующих правоохранители применяли водометы и светошумовые гранаты.
Очевидцы также сообщали, что сотрудники силовых структур применяли перцовый газ и «газ из баллончиков». В МВД применение какого-либо газа опровергли.
Во время запланированного марша белорусские власти потребовали снизить пропускную способность интернета, что ведет к ухудшению связи или временной ее недоступности, сообщал белорусский оператор А1
Кроме Минска, марши прошли также в Гомеле, Гродно, Могилеве, Лиде
Пострадавший в ходе стычек с силовиками у стелы «Минск — город-герой»
Во время протеста в Минске были закрыты несколько станций метро, в том числе «Пушкинская», «Молодежная» и «Фрунзенская». В 18:00 (время совпадает с московским) Минский метрополитен сообщил, что открыты все станции