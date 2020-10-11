Задержания на акции протеста в Минске. Фоторепортаж

В воскресенье во время акции протеста в Минске участников задерживали и разгоняли, применяя спецсредства. По данным правозащитников на 20:00 мск, задержаны 299 человек. Воскресная акция — в фоторепортаже РБК

На воскресенье был запланирован «Марш гордости». Маршрут начинался в центре, у стелы «Минск — город-герой», проходил через центр города и должен был завершиться у двух СИЗО

Еще до начала марша стали появляться сообщения о задержаниях, в основном журналистов. По данным Белорусской ассоциации журналистов (15:52), в Минске и других городах в общей сложности задержали 32 представителя прессы. Часть из них отпустили после проверки документов, но были и повторные задержания

После начала марша между силовиками и протестующими вспыхнули столкновения. Для разгона протестующих правоохранители применяли водометы и светошумовые гранаты.

Очевидцы также сообщали, что сотрудники силовых структур применяли перцовый газ и «газ из баллончиков». В МВД применение какого-либо газа опровергли.

Во время запланированного марша белорусские власти потребовали снизить пропускную способность интернета, что ведет к ухудшению связи или временной ее недоступности, сообщал белорусский оператор А1

Кроме Минска, марши прошли также в Гомеле, Гродно, Могилеве, Лиде

Пострадавший в ходе стычек с силовиками у стелы «Минск — город-герой»