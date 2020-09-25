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Кремль назвал вмешательством в дела Белоруссии непризнание ЕС Лукашенко

Вступление Александра&nbsp;Лукашенко в должность президента Белоруссии
Вступление Александра Лукашенко в должность президента Белоруссии (Фото: БелТА / РИА Новости)

В Кремле не приветствуют заявления некоторых европейских стран о непризнании Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы считаем, что они противоречат международному праву, безусловно, не способствуют развитию диалога и, по сути, являются косвенным вмешательством во внутренние дела», — сказал он.

Лукашенко ответил на заявления о «тайной» инаугурации
Политика
Фото:Сергей Шелег / БелТА / ТАСС

Песков также считает, что такие решения будут тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Белоруссией.

По словам пресс-секретаря президента, позиция, занятая в отношении Лукашенко рядом европейских стран, не повлияет на текущее состояние и перспективы развития российско-белорусских отношений.

Инаугурация Лукашенко прошла 23 сентября. Заранее церемония не анонсировалась. Во время мероприятия в центр столицы были стянуты дополнительные силы милиции и военные, подходы к Дворцу независимости оцепили силовики.

Об инаугурации не знали и в России. Песков говорил, что не был в курсе планов руководства Белоруссии по проведению мероприятия.

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Китай отреагировал на инаугурацию Лукашенко
Общество
Ван Вэньбинь

После инаугурации в ЕС заявили, что инаугурация и новый срок Лукашенко не имеют достаточной демократической легитимности, в связи с чем пообещали пересмотреть свои отношения с Минском. США и Украина также отказались признавать Лукашенко законно избранным президентом.

Поддержал Лукашенко Китай. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что уважают выбор народа Белоруссии и что президентские выборы являются внутренним делом страны.

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