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Протесты в Белоруссии ,  
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Оппозиция ответила на встречу Лукашенко с арестованными в СИЗО

Светлана Тихановская заявила, что таким образом Лукашенко признал существование политзаключенных, но предупредила, что диалог в тюрьме вестись не может. Павел Латушко уверен, что к встрече президента подтолкнула ситуация в стране
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Своей встречей с арестованными оппозиционерами президент Белоруссии Александр Лукашенко признал существование политзаключенных, «которых он раньше называл уголовниками», заявила бывшая кандидат в президенты Светлана Тихановская. Ее слова опубликовал Telegram-канал ее пресс-службы.

Ранее в субботу Лукашенко приехал в СИЗО и встретился с представителями оппозиции, которые были арестованы. В частности, там присутствовал бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, его сын Эдуард, политтехнолог Виталий Шкляров, член президиума координационного совета Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.

Лукашенко встретился в СИЗО с арестованными белорусскими оппозиционерами
Политика
<p>Александр Лукашенко</p>

«Сегодняшние события — это результат нашего с вами давления. Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно», — прокомментировала встречу Тихановская.

Она подчеркнула, что диалог в тюремной камере «не ведется» и предположила, что глава государства говорит о конституционной реформе «только чтобы ослабить наш протест».

«Мы продолжим жестко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов», — пообещала она.

В свою очередь член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко призвал не верить словам и поступкам президента. «Он посадил за стол переговоров политзаключенных, которых еще вчера обвинял в экономических преступлениях. Это событие официально признает не только факт наличия политзаключенных в Беларуси, но и то, что белорусские протесты действуют. Они работают и создают властям серьезные неудобства», — написал он в Telegram.

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Латушко заявил, что президент «вынужден был сесть за стол переговоров» с арестованными, так как в Белоруссии, по его мнению, «все трещит по швам», в том числе экономика, банковская система, внешняя политика и военная поддержка.

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«Нет никаких преступников — есть политзаключенные. А значит, он обязан их освободить. Сегодня же. В эту же минуту. Должны быть прекращены все уголовные дела по политическим мотивам», — заявил оппозиционер. При этом он призвал белорусов выйти на марш в воскресенье с аналогичными требованиями, если уголовные дела не будут прекращены.

Латушко напомнил, что главные требования оппозиции — освобождение политзаключенных, привлечение к ответственности виновных в преступлениях во время протестов и после них и проведение новых честных выборов.

Вечером в субботу, 10 октября, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил со ссылкой на государственные СМИ Белоруссии, что Бабарико скоро будет освобожден. Его адвокат Александр Пыльченко сообщил РБК, что ему об этом пока ничего не известно. «Мы только вернулись из суда два дня назад, где нам отказали в изменении меры, сейчас заявили ходатайство органу расследования об изменении ему меры пресечения на подписку о невыезде. Ответа пока не было, поскольку сроки еще не подошли. Может, вышло что, но мне об этом неизвестно ничего», — пояснил он.

Встреча Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО. Видео
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9 августа в Белоруссии прошли выбора президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. На втором месте по официальным оценкам оказалась Тихановскя с 10,1% голосов. В ее штабе не согласились с такими итогами и заявили, что она набрала от 70 до 80% голосов.

После выборов в стране начались протесты. Оппозиция сформировала Координационный совет, который должен был передать Тихановской власть до проведения выборов.

Лукашенко назвал деятельность совета попыткой захвата власти, а Конституционный суд признал новый орган незаконным. Оппозиция неоднократно отвергала обвинения в попытке захватить власть в стране незаконным способом.

Автор
Мария Лисицына
Белоруссия Светлана Тихановская Александр Лукашенко
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