Оппозиция ответила на встречу Лукашенко с арестованными в СИЗО

Светлана Тихановская заявила, что таким образом Лукашенко признал существование политзаключенных, но предупредила, что диалог в тюрьме вестись не может. Павел Латушко уверен, что к встрече президента подтолкнула ситуация в стране

Светлана Тихановская (Фото: Arturas Morozovas / Getty Images)

Своей встречей с арестованными оппозиционерами президент Белоруссии Александр Лукашенко признал существование политзаключенных, «которых он раньше называл уголовниками», заявила бывшая кандидат в президенты Светлана Тихановская. Ее слова опубликовал Telegram-канал ее пресс-службы.

Ранее в субботу Лукашенко приехал в СИЗО и встретился с представителями оппозиции, которые были арестованы. В частности, там присутствовал бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, его сын Эдуард, политтехнолог Виталий Шкляров, член президиума координационного совета Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.

«Сегодняшние события — это результат нашего с вами давления. Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно», — прокомментировала встречу Тихановская.

Она подчеркнула, что диалог в тюремной камере «не ведется» и предположила, что глава государства говорит о конституционной реформе «только чтобы ослабить наш протест».