Оппозиция ответила на встречу Лукашенко с арестованными в СИЗО

«Мы продолжим жестко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов», — пообещала она.
В свою очередь член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко призвал не верить словам и поступкам президента. «Он посадил за стол переговоров политзаключенных, которых еще вчера обвинял в экономических преступлениях. Это событие официально признает не только факт наличия политзаключенных в Беларуси, но и то, что белорусские протесты действуют. Они работают и создают властям серьезные неудобства», — написал он в Telegram.
Латушко заявил, что президент «вынужден был сесть за стол переговоров» с арестованными, так как в Белоруссии, по его мнению, «все трещит по швам», в том числе экономика, банковская система, внешняя политика и военная поддержка.
«Нет никаких преступников — есть политзаключенные. А значит, он обязан их освободить. Сегодня же. В эту же минуту. Должны быть прекращены все уголовные дела по политическим мотивам», — заявил оппозиционер. При этом он призвал белорусов выйти на марш в воскресенье с аналогичными требованиями, если уголовные дела не будут прекращены.
Латушко напомнил, что главные требования оппозиции — освобождение политзаключенных, привлечение к ответственности виновных в преступлениях во время протестов и после них и проведение новых честных выборов.
Вечером в субботу, 10 октября, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил со ссылкой на государственные СМИ Белоруссии, что Бабарико скоро будет освобожден. Его адвокат Александр Пыльченко сообщил РБК, что ему об этом пока ничего не известно. «Мы только вернулись из суда два дня назад, где нам отказали в изменении меры, сейчас заявили ходатайство органу расследования об изменении ему меры пресечения на подписку о невыезде. Ответа пока не было, поскольку сроки еще не подошли. Может, вышло что, но мне об этом неизвестно ничего», — пояснил он.
9 августа в Белоруссии прошли выбора президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. На втором месте по официальным оценкам оказалась Тихановскя с 10,1% голосов. В ее штабе не согласились с такими итогами и заявили, что она набрала от 70 до 80% голосов.
После выборов в стране начались протесты. Оппозиция сформировала Координационный совет, который должен был передать Тихановской власть до проведения выборов.
Лукашенко назвал деятельность совета попыткой захвата власти, а Конституционный суд признал новый орган незаконным. Оппозиция неоднократно отвергала обвинения в попытке захватить власть в стране незаконным способом.