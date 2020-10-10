Врач объяснил плохие анализы Навального при поступлении в больницу Омска

Александр Сабаев (Фото: Алексей Мальгавко / Reuters)

Анализы оппозиционера Алексея Навального при поступлении в омскую больницу были очень далеки от нормы и свидетельствовали о том, что в его организме нарушен метаболизм. Об этом «РИА Новости» заявил заведующий отделением острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи № 1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Он рассказал, что во время госпитализации у Навального в крови в шесть раз был превышен уровень амилазы, сахара и лактата сыворотки, а также наблюдался рост лейкоцитоза — в два раза, максимальный уровень ацетонурии (внутреннего ацетона). Кроме того, в моче оппозиционера был обнаружен алкоголь (0,2 промилле). «Все, что перечислено, — это все сдвиг в плохую сторону. Это те метаболиты, те вещества, которые выросли. Эти вещества в большом количестве вызывают патологические изменения», — пояснил врач.

Сабаев отметил, что Навальный не страдал сахарным диабетом, поэтому его анализы показали, что у оппозиционера было острое нарушение обмена веществ. «Повышение уровня лактата и молочной кислоты, ее избыточное образование — это закисление крови. Ее не должно быть в таком количестве. Должен быть показатель, допустим, два, а у нас показатель был 12, то есть в шесть раз больше», — сообщил он.

По словам врача, уровень внутреннего ацетона в организме Навального был максимальным, что свидетельствует об отравлении организма собственными продуктами распада. В норме ацетон должен быть отрицательным, то есть выводиться из организма, добавил специалист. «В данном случае пострадал углеводный обмен, и пошли совсем другие сценарии развития, то есть организм начал убивать сам себя изнутри. Повреждение поджелудочной железы, в ней вырабатывается инсулин, но она «заболела», что-то с ней произошло, чем-то спровоцировали ее нарушение. <...> Скачки сахаров могут привести к этой самой коме, угнетению сознания», — считает Сабаев.