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Отравление Навального ,  
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Врач объяснил плохие анализы Навального при поступлении в больницу Омска

Александр Сабаев
Александр Сабаев (Фото: Алексей Мальгавко / Reuters)

Анализы оппозиционера Алексея Навального при поступлении в омскую больницу были очень далеки от нормы и свидетельствовали о том, что в его организме нарушен метаболизм. Об этом «РИА Новости» заявил заведующий отделением острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи № 1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Он рассказал, что во время госпитализации у Навального в крови в шесть раз был превышен уровень амилазы, сахара и лактата сыворотки, а также наблюдался рост лейкоцитоза — в два раза, максимальный уровень ацетонурии (внутреннего ацетона). Кроме того, в моче оппозиционера был обнаружен алкоголь (0,2 промилле). «Все, что перечислено, — это все сдвиг в плохую сторону. Это те метаболиты, те вещества, которые выросли. Эти вещества в большом количестве вызывают патологические изменения», — пояснил врач.

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Сабаев отметил, что Навальный не страдал сахарным диабетом, поэтому его анализы показали, что у оппозиционера было острое нарушение обмена веществ. «Повышение уровня лактата и молочной кислоты, ее избыточное образование — это закисление крови. Ее не должно быть в таком количестве. Должен быть показатель, допустим, два, а у нас показатель был 12, то есть в шесть раз больше», — сообщил он.

По словам врача, уровень внутреннего ацетона в организме Навального был максимальным, что свидетельствует об отравлении организма собственными продуктами распада. В норме ацетон должен быть отрицательным, то есть выводиться из организма, добавил специалист. «В данном случае пострадал углеводный обмен, и пошли совсем другие сценарии развития, то есть организм начал убивать сам себя изнутри. Повреждение поджелудочной железы, в ней вырабатывается инсулин, но она «заболела», что-то с ней произошло, чем-то спровоцировали ее нарушение. <...> Скачки сахаров могут привести к этой самой коме, угнетению сознания», — считает Сабаев.

Как отметил врач, спровоцировать нарушение в работе поджелудочной железы можно разными способами. Это, в частности, может быть травма, алкогольный эксцесс, недоброкачественная пища. Кроме того, по словам специалиста, желудочно-кишечными заболеваниями чаще страдают люди с нестабильным эмоциональным состоянием.

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Сабаев заявил, что проводимые омскими врачами мероприятия привели к положительному эффекту, что означает, что способ лечения Навального был верен. «Собственно, и немецкие коллеги, скорее всего, занимались тем же самым. Они просто продолжили, и постепенно нормализовался углеводный обмен, и пациент восстановился», — предположил он.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, политика доставили в больницу в тяжелом состоянии, позднее он впал в кому. Спустя два дня Навального перевезли в немецкую клинику «Шарите». 19 сентября его выписали из медицинского учреждения. В интервью немецкому журналу Der Spiegel Навальный заявил, что позже намерен вернуться в Россию.

Немецкие власти в начале сентября сообщили, что военные токсикологи бундесвера обнаружили в организме Навального следы яда, схожего с отравляющим веществом «Новичок». Врачи из омской больницы, где политик провел два дня перед отправкой в Германию, не согласились с выводами берлинских коллег. Об отсутствии отравляющих веществ в организме Навального до его отправки в Берлин заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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14 сентября правительство ФРГ опубликовало новое заявление, в котором говорится, что выводы экспертов из Германии об отравлении оппозиционера «Новичком» подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Германия допустила причастность российских властей к отравлению Навального. В Кремле эти обвинения отвергли и назвали провокацией.

В октябре ОЗХО заявила, что Навальный был отравлен токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок», но не включенным в Конвенцию о запрещении химического оружия.

Автор
Михаил Юшков
Алексей Навальный отравление врач анализы
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