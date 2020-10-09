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Отравление Навального ,  
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Кремль не счел поводом для реакции публикацию о санкциях из-за Навального

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

В Кремле не видят повода реагировать на материал французской газеты Le Monde о санкционном списке российских лиц, который планируют предложить Франция и Германия из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Давайте не будем вести разговор, основываясь на публикациях Le Monde. Это никак не может и не должно быть поводом для какой-то реакции», — сказал пресс-секретарь.

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