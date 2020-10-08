Навальный прокомментировал диагноз главного омского токсиколога

Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Алексей Навальный прокомментировал диагноз, который ему поставил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в Facebook.

В публикации политик комментирует статью Би-би-си от 12 сентября, в которой приводятся слова Сабаева. В ней токсиколог отрицает версию отравления Навального и предполагает, что ухудшение здоровья политика вызвано диетой или употреблением алкоголя. Также он утверждает, что в анализах Навального не было следов отравления.

В ответ Навальный назвал слова Сабаева ложью. «Совершенно нагло и в каждом слове. Алкоголь какой-то придумал. Что я нездоров. Что следов яда нет», — написал Навальный.

Также в статье Би-би-си свое мнение о ситуации с Навальным высказали реаниматологи Михаил Фремдерман (Израиль) и Константин Балонов (США). Они выступают оппонентами Сабаева. С ними Навальный согласился.

Навальный считает, что слова омского токсиколога связаны с желанием «выслужиться перед начальством» для дальнейшего повышения.

Сабаев, комментируя слова оппозиционера, заявил, что политик имеет право на свое видение произошедшего. «Мы же в свою очередь, руководствуясь клиническими, лабораторными и инструментальными исследованиями, коллегиально приняв решение о диагнозе и тактике лечения, получили соответствующий эффект, который позволил безопасно транспортировать в другую клинику», — передала РБК слова токсиколога пресс-служба минздрава Омской области.

В четверг, 8 октября, в интервью «РИА Новости» Сабаев еще раз заявил, что Навальный не был отравлен. По словам врача, у оппозиционера было диагностировано нарушение углеводного обмена на фоне хронического панкреатита.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где политика госпитализировали. Он впал в кому. Предварительным диагнозом было отравление, говорили источники «Интерфакса» и Baza, однако позднее главврач омской больницы заявил, что состояние оппозиционера связано с нарушением обмена веществ.

Через несколько дней политика перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии заявило, что в организме Навального были обнаружены следы яда из той же группы, что и «Новичок».

Позже ОЗХО заявила, что Навальный был отравлен токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок», но не включенным в Конвенцию о запрещении химического оружия.

В настоящий момент Навального выписали из больницы, он еще продолжает лечение в Германии.

В Кремле передерживаются версии омских врачей. Там также заявляли, что с Навальным работают «специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки». Навальный после этого заявил, что подает в суд на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров отметил, что медики из «Шарите» не обнаружили в организме Навального следов «Новичка», а сделали это именно военные немецкие специалисты. «Обращаю ваше внимание, что и в клинике «Шарите» не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера», — сказал Лавров. Врачи в Омске тоже не обнаружили этих веществ, напомнил глава МИДа.