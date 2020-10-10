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Пандемия коронавируса ,  
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Глава центра Гамалеи назвал причину отказа от ношения масок

Чрез три недели после введения второго компонента вакцины от коронавируса можно отказаться от ношения маски. Об этом завил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо», — пояснил глава научного центра.

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Фото:Роман Пименов / ТАСС

Он также отметил, что для отказа от маски необходимо проверить уровень протективных антител. Если уровень высокий, то от дополнительной защиты можно отказаться.

Минздрав зарегистрировал первую вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную центром им. Гамалеи, 11 августа. Препарат вводится в два этапа с промежутком в три недели. Сейчас вакцина проходит пострегистрационный этап клинических испытаний и уже поступила в гражданский оборот. 30 сентября столичные медики преступили ко второму этапу вакцинации.

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Сергей Собянин

Параллельно разработкой вакцины «ЭпиВакКорона» занимается Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, второй этап клинических испытаний препарата уже завершен. Всего в России идет работа над 26 вакцинами от COVID-19.

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России ухудшается. Только за прошедшие сутки в стране заболели более 12 тыс. человек. Из них около трети всех случаев зарегистрированы в Москве. В связи с этим мэр столицы Сергей Собянин усилил ограничительные меры, а также напомнил гражданам о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Ограничения также ввели в Санкт-Петербурге и Забайкальском крае.

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