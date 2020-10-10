Глава центра Гамалеи назвал причину отказа от ношения масок

Чрез три недели после введения второго компонента вакцины от коронавируса можно отказаться от ношения маски. Об этом завил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо», — пояснил глава научного центра.

Он также отметил, что для отказа от маски необходимо проверить уровень протективных антител. Если уровень высокий, то от дополнительной защиты можно отказаться.

Минздрав зарегистрировал первую вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную центром им. Гамалеи, 11 августа. Препарат вводится в два этапа с промежутком в три недели. Сейчас вакцина проходит пострегистрационный этап клинических испытаний и уже поступила в гражданский оборот. 30 сентября столичные медики преступили ко второму этапу вакцинации.