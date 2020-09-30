В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В столице стартовал второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции в рамках исследования российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводятся в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«Второй компонент прививки от коронавируса получили уже шесть участников исследования», — сказала Ракова, добавив, что сегодня планируется вакцинировать еще 20 человек.

Заместитель мэра напомнила, что «Спутник V» является двухкомпонентной вакциной и вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного в результате первого введения.

Также Ракова добавила, что первую прививку сделали свыше 5,7 тыс. человек и «абсолютное большинство» вакцинированных чувствует себя хорошо.