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В Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса

Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В столице стартовал второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции в рамках исследования российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводятся в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«Второй компонент прививки от коронавируса получили уже шесть участников исследования», — сказала Ракова, добавив, что сегодня планируется вакцинировать еще 20 человек.

Заместитель мэра напомнила, что «Спутник V» является двухкомпонентной вакциной и вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, полученного в результате первого введения.

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Фото: Михаил Плецкий / Global Look Press

Также Ракова добавила, что первую прививку сделали свыше 5,7 тыс. человек и «абсолютное большинство» вакцинированных чувствует себя хорошо.

Первую вакцину от коронавируса в России зарегистрировали 11 августа. Препарат разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Ранее директор института Александр Гинцбург сообщал, что вакциной привились свыше 5 тыс. человек.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в России появится единый закрытый информационный ресурс, где будут размещаться данные о вакцинированных от COVID-19 и состоянии их здоровья, сообщали «Ведомости».

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Москва вакцинация Анастасия Ракова коронавирус
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