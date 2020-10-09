Собянин попросил жителей Москвы «продержаться до вакцинации» от COVID-19

Мэр не исключил, что ситуация с коронавирусом в городе может ухудшиться, и попросил москвичей сделать все возможное, чтобы этого избежать

Сергей Собянин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Люди устали от ограничений из-за коронавируса, но необходимо продержаться до вакцинации. Об этом в эфире «Первого канала» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев, потому что на выходе производство массовой вакцины, которая вообще снимет эту проблему», — сказал мэр.

Собянин подчеркнул, что горожанам нужно сделать все возможное, в первую очередь соблюдать требования врачей, чтобы избежать ухудшения ситуации с коронавирусом. Власти Москвы принимают необходимые меры, но, если жители будут их игнорировать, «ничего не получится», считает он.

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