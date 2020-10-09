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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин попросил жителей Москвы «продержаться до вакцинации» от COVID-19

Мэр не исключил, что ситуация с коронавирусом в городе может ухудшиться, и попросил москвичей сделать все возможное, чтобы этого избежать
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Люди устали от ограничений из-за коронавируса, но необходимо продержаться до вакцинации. Об этом в эфире «Первого канала» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев, потому что на выходе производство массовой вакцины, которая вообще снимет эту проблему», — сказал мэр.

«Только вышли на улицу»: жители Москвы об ограничениях из-за COVID-19
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Собянин подчеркнул, что горожанам нужно сделать все возможное, в первую очередь соблюдать требования врачей, чтобы избежать ухудшения ситуации с коронавирусом. Власти Москвы принимают необходимые меры, но, если жители будут их игнорировать, «ничего не получится», считает он.

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Мэр добавил, что власти дают полную информацию о ситуации с коронавирусом в Москве: «Мы <...> не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем». «Надо поверить, что это именно такая ситуация, что она непростая, что, вполне возможно, дальше будет еще сложнее. И не надо ждать информацию о том, что ваши близкие или родные тяжело заболеют», — призвал Собянин и попросил этого не допустить.

В мэрии рассмотрели возможность закрыть ночные клубы, бары и караоке
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Фото:Александр Зеликов / ТАСС

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По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, за минувшие сутки в России выявили 12 126 случаев заболевания COVID-19, что стало рекордным показателем за все время пандемии. Из них в столице выявили 3701 нового заболевшего.

Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве начался с сентября. В связи с этим власти приняли ряд мер: потребовали от компаний перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, в том числе старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, продлили школьникам каникулы до двух недель вместо одной и рекомендовали сделать то же самое частным учебным заведениям, а также приостановили льготный проезд для школьников и пожилых горожан.

Кроме того, сообщили источники РБК в мэрии, власти начали обсуждать закрытие ночных клубов, баров и караоке из-за «высокого трафика в городе». По словам собеседников, о заведениях общепита речи пока не идет.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
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