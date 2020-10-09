Собянин попросил жителей Москвы «продержаться до вакцинации» от COVID-19

Собянин подчеркнул, что горожанам нужно сделать все возможное, в первую очередь соблюдать требования врачей, чтобы избежать ухудшения ситуации с коронавирусом. Власти Москвы принимают необходимые меры, но, если жители будут их игнорировать, «ничего не получится», считает он.
Мэр добавил, что власти дают полную информацию о ситуации с коронавирусом в Москве: «Мы <...> не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем». «Надо поверить, что это именно такая ситуация, что она непростая, что, вполне возможно, дальше будет еще сложнее. И не надо ждать информацию о том, что ваши близкие или родные тяжело заболеют», — призвал Собянин и попросил этого не допустить.
По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, за минувшие сутки в России выявили 12 126 случаев заболевания COVID-19, что стало рекордным показателем за все время пандемии. Из них в столице выявили 3701 нового заболевшего.
Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве начался с сентября. В связи с этим власти приняли ряд мер: потребовали от компаний перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, в том числе старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, продлили школьникам каникулы до двух недель вместо одной и рекомендовали сделать то же самое частным учебным заведениям, а также приостановили льготный проезд для школьников и пожилых горожан.
Кроме того, сообщили источники РБК в мэрии, власти начали обсуждать закрытие ночных клубов, баров и караоке из-за «высокого трафика в городе». По словам собеседников, о заведениях общепита речи пока не идет.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом