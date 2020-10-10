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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до конца ноября

Соответствующее постановление подписал глава Петербурга Александр Беглов. Ранее власти предупредили, что введут жесткие ограничения, если люди не будут соблюдать действующие санитарные предписания
Фото:Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил ограничения, введенные в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Действующие запреты продлеваются до 29 ноября. В связи с этим дошкольникам будут автоматически продлевать выплату ежемесячных пособий без необходимости обращения в МФЦ.

Власти Петербурга назвали условие ввода жестких ограничений из-за COVID
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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Первые ограничения из-за COVID-19 в Петербурге начали вводить в марте. Во время спада эпидемии в конце весны и летом, часть из них отменили. Сейчас в городе действуют следующие меры:

  • обязательный масочный режим в транспорте и объектах торговли;
  • рекомендательная самоизоляция для граждан старше 65 лет;
  • рекомендация не покидать жилье без крайней необходимости для всех жителей;
  • обязательная самоизоляция для вернувшихся из-за границы;
  • запрет на помещение массовых мероприятий для несовершеннолетних;
  • запрет на посещение зоопарков, ночных клубов, баров, развлекательных центров;
  • рекомендация перевести часть сотрудников на удаленку.

Власти Петербурга потребовали носить маски и перчатки в транспорте
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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

В октябре вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил, что власти будут вынуждены в полной мере вернуть действовавшие весной ограничения по коронавирусу, если организации и граждане не будут соблюдать санитарные предписания. При этом он отметил, что рост заболеваемости в городе не носит «радикального характера».

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По данным оперативного штаба на 9 октября, в Санкт-Петербурге с начала эпидемии COVID-19 заболели 46,5 тыс. человек, из которых почти 31 тыс. выздоровели, 3184 — умерли.

Рост заболеваемости в Петербурге начался в конце сентября — до этого с июля медики регистрировали по 150-220 случаев в сутки. 2 октября было зафиксировано уже более 300 новых заболевших. С 5 октября суточный прирост новых пациентов с коронавирусом составляет более 400 человек.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Михаил Котляр
коронавирус ограничения Санкт-Петербург
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