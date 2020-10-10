В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до конца ноября

Соответствующее постановление подписал глава Петербурга Александр Беглов. Ранее власти предупредили, что введут жесткие ограничения, если люди не будут соблюдать действующие санитарные предписания

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил ограничения, введенные в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Действующие запреты продлеваются до 29 ноября. В связи с этим дошкольникам будут автоматически продлевать выплату ежемесячных пособий без необходимости обращения в МФЦ.

Первые ограничения из-за COVID-19 в Петербурге начали вводить в марте. Во время спада эпидемии в конце весны и летом, часть из них отменили. Сейчас в городе действуют следующие меры:

обязательный масочный режим в транспорте и объектах торговли;

рекомендательная самоизоляция для граждан старше 65 лет;

рекомендация не покидать жилье без крайней необходимости для всех жителей;

обязательная самоизоляция для вернувшихся из-за границы;

запрет на помещение массовых мероприятий для несовершеннолетних;

запрет на посещение зоопарков, ночных клубов, баров, развлекательных центров;

рекомендация перевести часть сотрудников на удаленку.

В октябре вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил, что власти будут вынуждены в полной мере вернуть действовавшие весной ограничения по коронавирусу, если организации и граждане не будут соблюдать санитарные предписания. При этом он отметил, что рост заболеваемости в городе не носит «радикального характера».

По данным оперативного штаба на 9 октября, в Санкт-Петербурге с начала эпидемии COVID-19 заболели 46,5 тыс. человек, из которых почти 31 тыс. выздоровели, 3184 — умерли.

Рост заболеваемости в Петербурге начался в конце сентября — до этого с июля медики регистрировали по 150-220 случаев в сутки. 2 октября было зафиксировано уже более 300 новых заболевших. С 5 октября суточный прирост новых пациентов с коронавирусом составляет более 400 человек.