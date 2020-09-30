Попова заявила о завершении клинических исследований вакцины «Вектора»
Второй этап клинических испытаний вакцины от коронавируса, разрабатываемой центром «Вектор», завершился. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Клинические исследования закончились буквально сегодня на «Векторе», — сказала Попова.
Глава ведомства добавила, что в настоящий момент продолжается клинические исследования с вакциной Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что вакцину «Вектора» «ЭпиВакКорона» планируют зарегистрировать до середины октября, после чего начнутся клинические испытания третьей фазы, в которой могут принять участие люди старше 60 лет. Также в ведомстве говорили о планах по выпуску первой партии вакцины «Вектора» уже в ноябре.