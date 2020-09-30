Попова заявила о завершении клинических исследований вакцины «Вектора»

Первой зарегистрированной вакциной стал препарат «Спутник V», созданный НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас проходит третий этап его исследований. По данным заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, этой вакциной уже привиты свыше 5,7 тыс. человек. В среду, 30 сентября, в столице начался второй этап вакцинации «Спутник V».

Еще одну вакцину разрабатывает центр М.П. Чумакова. Там планируют, что клинические исследования вакцины продлятся до середины ноября.