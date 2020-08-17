Сотрудники гостелерадиокомпании Белоруссии объявили о забастовке

Сотрудники Белтелерадиокомпании потребовали признать недействительными результаты выборов президента, отправить в отставку главу ЦИК Белоруссии Лидию Ермошину и отменить цензуру в государственных СМИ

Работники Белтелерадиокомпании вышли на забастовку против результатов выборов президента Белоруссии. Об этом РБК сообщил ее сотрудник, о забастовке также передает портал Tut.by.

Перед забастовкой работники подписали обращение к руководителю компании Ивану Эйсмонту (есть у РБК). В нем они потребовали признать недействительными итоги выборов президента, отправить в отставку главу Центризбиркома Лидию Ермошину, не допускать насилия по отношению к мирным людям, освободить политзаключенных и отменить цензуру в государственных СМИ.

«Забастовка действительно началась. В этом файле требования коллектива к руководителю компании. Сейчас перед входом в здание БТ находятся сотрудники, которые бастуют с девяти утра. Они оставляют подписи. На данный момент собрано всего 260 подписей. Это мало. Телевидение же продолжает работать. Руководство встречалось с операторами. Позиции Эйсмонта непоколебимы: либо работайте, либо увольняйтесь. К бастующим перед входом в здание Эйсмонт не вышел», — сказал РБК сотрудник компании.

По его словам, внутри здания Эйсмонт встречался с операторами. «Он пригласил операторов. Дал им час на то, чтобы они приняли решение: увольняться или нет», — добавил он.