СК Белоруссии заявил о координации протестов специально обученными лицами

По данным Следственного комитета Белоруссии, участниками массовых беспорядков в стране управляют «специально обученные лица», ведомство пытается их установить

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Массовые беспорядки, продолжающиеся в Белоруссии с 9 августа, не являются спонтанными, действиями их участников руководили «специально обученные лица». Об этом говорится в заявлении Следственного комитета Белоруссии (СК), опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В СК пояснили, что к выводу о координации протестов профессионалами следователи пришли после анализа данных записей камер наблюдения. В подтверждение комитет опубликовал фрагмент одной из таких записей, снабдив комментариями вроде «после команды координаторов люди становятся в цепь» и «координатор помогает правильно сделать сцепку».

«Кроме того, в толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер, а сами во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОН отходили», — говорится в сообщении СК.

Ведомство призвало всех, у кого есть фотографии или видео таких «координаторов» протестов, передать их сотрудникам СК.