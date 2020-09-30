Германия не признала Лукашенко президентом Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Правительство Германии отказалось признать объявленного ЦИК президентом Белоруссии Александра Лукашенко главой государства. Об этом во время дебатов по федеральному бюджету на 2021 год в бундестаге заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы не признаем избрание Лукашенко <...> Мы осуждаем то, что там [в Белоруссии] происходит каждый день», — сказала Меркель.

Канцлер Германии напомнила, что тема событий в Белоруссии будет затронута на саммите ЕС, который назначен на 1 октября.

Кроме того, во время выступления Меркель подтвердила, что в ближайшее время намерена встретиться с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.