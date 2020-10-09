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Протесты в Киргизии ,  
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Дипломаты заявили об отсутствии россиян среди пострадавших в Киргизии

Разгон протестующих в Бишкеке
Разгон протестующих в Бишкеке (Фото: Azamat Imanaliyev / AP)

В посольство России в Киргизии не поступала информация о пострадавших в ходе протестов россиянах. Об этом РБК сообщили в пресс-службе диппредставительства.

«У нас нет информации о том, что среди пострадавших находятся граждане Российской Федерации. Мы контактируем с соответствующими службами, министерствами и ведомствами, такой информации к нам не поступало», — заявили в посольстве.

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Протестующие у Дома правительства Киргизии

Протестные акции в республике начались после объявления предварительных итогов парламентских выборов 5 октября. По данным ЦИК, порог в 7% голосов преодолели только четыре из 16 партий. Сторонники проигравших объединений вышли на улицы Бишкека. Митинги быстро переросли в насильственные столкновения. Для разгона протестующих полиция использовала водометы и светошумовые гранаты. В ответ демонстранты закидывали силовиков камнями. Протестующие добились освобождения экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, бывших премьер-министров и других чиновников.

Накануне Минздрав республики сообщил, что число пострадавших в ходе протестов превысило 1 тыс. человек.

Протесты после выборов в Киргизии. Главное
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Фото:Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Через несколько дней главы силовых структур страны приняли протокол о мерах обеспечения безопасности в связи с беспорядками. Согласно документу, необходимо объединиться всем силовым структурам, выработать четкий план действий, обеспечить безопасность личного состава, усилить охрану стратегических объектов и т.д.

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности уйти с поста президента, как только ситуация в стране вернется в правовое русло.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что ситуация в Киргизии стабилизируется в ближайшее время. По его словам, происходящее в стране «напоминает бардак и хаос».

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