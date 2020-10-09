Дипломаты заявили об отсутствии россиян среди пострадавших в Киргизии

Разгон протестующих в Бишкеке (Фото: Azamat Imanaliyev / AP)

В посольство России в Киргизии не поступала информация о пострадавших в ходе протестов россиянах. Об этом РБК сообщили в пресс-службе диппредставительства.

«У нас нет информации о том, что среди пострадавших находятся граждане Российской Федерации. Мы контактируем с соответствующими службами, министерствами и ведомствами, такой информации к нам не поступало», — заявили в посольстве.

Протестные акции в республике начались после объявления предварительных итогов парламентских выборов 5 октября. По данным ЦИК, порог в 7% голосов преодолели только четыре из 16 партий. Сторонники проигравших объединений вышли на улицы Бишкека. Митинги быстро переросли в насильственные столкновения. Для разгона протестующих полиция использовала водометы и светошумовые гранаты. В ответ демонстранты закидывали силовиков камнями. Протестующие добились освобождения экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, бывших премьер-министров и других чиновников.

Накануне Минздрав республики сообщил, что число пострадавших в ходе протестов превысило 1 тыс. человек.