Глава Минприроды исключил возможность компромиссов в ситуации на Камчатке

Сергей Медведев / ТАСС (Фото: Дмитрий Кобылкин)

В решении проблемы загрязнения побережья Камчатки не должно быть компромиссов, как и при разливе топлива в Норильске. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин по итогам совещания по экологической обстановке в регионе, сообщили РБК в Минприроды.

Кобылкин пообещал установить причины загрязнения и наказать виновных. «Компромиссов здесь, как и в ситуации с Норильском, быть не может. Экологическое благополучие граждан и сохранение экосистем превыше всего», — заявил министр.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что состояние обратившихся в больницы из-за загрязненной воды улучшается, новых обращений не зафиксировано. Солодов также сообщил, что в акватории Авачинской бухты обнаружено несколько участков, где на глубине 5–15 м массово гибнут гидробионты. «Вреда морским обитателям, крупным рыбам, косаткам, птицам не установлено», — отметил Солодов.

Глава региона добавил, что власти совместно со специалистами Росприроднадзора осмотрели акваторию бухты с воздуха, в ходе осмотра выявлено изменение цвета океана «с четкими контурами в двух местах» и пенные образования. Специалисты взяли пробы воды. Кроме того, осмотрен с воздуха Козельский полигон, следов разлива горючих веществ не обнаружено. Пробы грунта отправили на исследование.