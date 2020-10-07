Глава Минприроды исключил возможность компромиссов в ситуации на Камчатке

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 78,09 (-0,42) Инвестиции, 14:07
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 91,81 (-0,71) Инвестиции, 14:07
Теннисистка Кенин вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» Спорт, 17:30 Kia назвала дату старта российских продаж нового Mohave Авто, 17:29 Паруса или пузыри: во что вкладывают опытные инвесторы РБК и СберПервый, 17:25 Россияне поблагодарили Дерипаску за свое освобождение из плена в Гвинее Общество, 17:19 Глава МЧС вылетел на место пожара в Рязанскую область Общество, 17:18 Главврач больницы в Коммунарке объяснил очереди из скорых Общество, 17:16 Чубайс заразился коронавирусом Политика, 17:05 СК обыскал офис оператора московских электричек по делу о хищении Общество, 17:04 Чиновница связала обморок 13 детей с волнением от патриотических песен Общество, 16:58 В базе российского МВД появились данные о розыске Светланы Тихановской Политика, 16:58 Как получить диплом Global EMBA в Австрии, не уезжая надолго из России РБК и WU Executive Academy, 16:56 ФРГ поддержит санкции при отказе России прояснить ситуацию с Навальным Политика, 16:53 Евсеев объяснил отставку с поста главного тренера «Уфы» уходом «химии» Спорт, 16:49 «Открыли новую эру». Ученые пояснили, за что дали Нобелевку по химии Технологии и медиа, 16:45
Загрязнение воды на Камчатке ,  
0 

Глава Минприроды исключил возможность компромиссов в ситуации на Камчатке

Сергей Медведев / ТАСС
Сергей Медведев / ТАСС (Фото: Дмитрий Кобылкин)

В решении проблемы загрязнения побережья Камчатки не должно быть компромиссов, как и при разливе топлива в Норильске. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин по итогам совещания по экологической обстановке в регионе, сообщили РБК в Минприроды.

Кобылкин пообещал установить причины загрязнения и наказать виновных. «Компромиссов здесь, как и в ситуации с Норильском, быть не может. Экологическое благополучие граждан и сохранение экосистем превыше всего», — заявил министр.

СК завел два уголовных дела из-за загрязнения на Камчатке
Общество
Фото:Александр Пирагис / РИА Новости

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что состояние обратившихся в больницы из-за загрязненной воды улучшается, новых обращений не зафиксировано. Солодов также сообщил, что в акватории Авачинской бухты обнаружено несколько участков, где на глубине 5–15 м массово гибнут гидробионты. «Вреда морским обитателям, крупным рыбам, косаткам, птицам не установлено», — отметил Солодов.

Глава региона добавил, что власти совместно со специалистами Росприроднадзора осмотрели акваторию бухты с воздуха, в ходе осмотра выявлено изменение цвета океана «с четкими контурами в двух местах» и пенные образования. Специалисты взяли пробы воды. Кроме того, осмотрен с воздуха Козельский полигон, следов разлива горючих веществ не обнаружено. Пробы грунта отправили на исследование.

Загрязнение воды и массовая гибель животных на Камчатке. Главное
Общество
Фото:Александр Пирагис / РИА Новости

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что Козельский полигон не включен ни в один реестр, экологический мониторинг должным образом не осуществляется. «Вместе с тем на данный момент видимых значимых повреждений не зафиксировано, замора рыбы также не наблюдается», — говорится в сообщении Минприроды.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

В конце сентября появилась информация о том, что вода у побережья Халактырского пляжа Камчатки изменила цвет и имеет необычный запах. Серферы жаловались на проблемы со здоровьем, в том числе ухудшение зрения. На берег выбросило большое количество погибших морских животных.

Среди возможных причин происшествия власти Камчатки называли техногенное загрязнение, связанное с деятельностью человека, природные воздействия или сейсмическую активность, связанную с вулканическими проявлениями.

Позднее Минприроды исключило одну из возможных причин загрязнения у побережья Камчатки: предварительные анализы не выявили следов техногенных загрязнений. При этом глава региона допустил, что источником загрязнения океана мог быть Козельский полигон хранения ядохимикатов.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела — по ч. 2 ст. 247 и ч. 2 ст. 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнение морской среды).

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимиру Путину докладывают о результатах анализов проб воды и грунта в прибрежной зоне Камчатки. По словам Пескова, «есть четкая установка» выяснить обстоятельства произошедшего.

Камчатка загрязнение воды экология
Материалы по теме
Генпрокуратура сообщила об итогах проверки загрязнения на Камчатке
Общество
Ученые заявили о гибели 95% обитателей морского дна бухты на Камчатке
Общество
Глава Камчатки объяснил снимки «Гринпис» с пятнами на воде
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter