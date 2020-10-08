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Загрязнение воды на Камчатке ,  
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Ученые обнаружили пятно загрязнения длиной в 40 км у берегов Камчатки

Фото:dvfuru / VK
Фото: dvfuru / VK

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили пятно загрязнения длиной около 40 км вдоль побережья Камчатки от бухты Спасения до бухты Лиственничной. Об этом сообщается на сайте вуза.

«Во время облета удалось лишь примерно установить площадь поражения к югу от Авачинской губы: оно тянется вдоль побережья от бухты Спасения до бухты Лиственничной (около 40 км по прямой). Ширина полосы загрязнения колеблется от 30 до 100 м от берега», — говорится в сообщении университета.

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Специалисты ДВФУ отметили, что пятно хорошо различимо из-за появления необычной пены на волнах и помутнений темно-зеленого оттенка. Полоса загрязнения имеет четкие границы и не распадается.

Пятно постепенно смещается в южном направлении, добавили ученые. «Если интенсивность и скорость переноса вещества не изменится, оно может смещаться дальше на юг, в сторону Курильской гряды», — заявил заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов Кирилл Винников.

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Фото:Александр Пирагис / РИА Новости


Специалисты взяли пробы воды и выброшенных штормом биологических образцов в бухте Опасной. Их направят во Владивосток для изучения в лабораториях ДВФУ и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

В конце сентября местные жители сообщили, что вода у побережья Халактырского пляжа Камчатки изменила цвет и имеет необычный запах. На берег выбросило большое количество погибших морских животных. Серферы жаловались на проблемы со здоровьем, в том числе на ухудшение зрения.

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Власти Камчатки выдвинули несколько версий произошедшего: техногенное загрязнение, связанное с деятельностью человека, природные воздействия или сейсмическую активность.

Позже Минприроды сообщило, что предварительные анализы не выявили следов техногенных загрязнений. Однако глава региона допустил, что источником загрязнения мог стать Козельский полигон хранения ядохимикатов. В Генпрокуратуре накануне сообщили, что исследования песка и воды с Халактырского пляжа показали наличие горюче-смазочных материалов.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела — по ч. 2 ст. 247 и ч. 2 ст. 252 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнение морской среды).

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