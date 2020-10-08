Ученые обнаружили пятно загрязнения длиной в 40 км у берегов Камчатки

Фото: dvfuru / VK

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили пятно загрязнения длиной около 40 км вдоль побережья Камчатки от бухты Спасения до бухты Лиственничной. Об этом сообщается на сайте вуза.

«Во время облета удалось лишь примерно установить площадь поражения к югу от Авачинской губы: оно тянется вдоль побережья от бухты Спасения до бухты Лиственничной (около 40 км по прямой). Ширина полосы загрязнения колеблется от 30 до 100 м от берега», — говорится в сообщении университета.

Специалисты ДВФУ отметили, что пятно хорошо различимо из-за появления необычной пены на волнах и помутнений темно-зеленого оттенка. Полоса загрязнения имеет четкие границы и не распадается.

Пятно постепенно смещается в южном направлении, добавили ученые. «Если интенсивность и скорость переноса вещества не изменится, оно может смещаться дальше на юг, в сторону Курильской гряды», — заявил заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов Кирилл Винников.